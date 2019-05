Il senegalese si scaglia contro l'ex difensore e opinionista, già oggetto dei suoi attacchi in passato così come Steven Gerrard: "Se non fosse stato uno Scouser non avrebbe mai avuto quella carriera."

di Simone Cola - 11/05/2019 21:25 | aggiornato 11/05/2019 21:28

Tra ex compagni di squadra è facile immaginare che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, le diatribe e gli screzi che possono essere sorti all'interno dello spogliatoio finiscano con l'essere messi da parte, cancellati dal tempo e magari sostituiti dal ricordo dei momenti migliori. Non è quanto è accaduto a El Hadji Diouf e Jamie Carragher, insieme al Liverpool per due stagioni che hanno lasciato strascichi che ancora oggi portano a pesanti attacchi a distanza.

Ad Anfield dal 2002 al 2004, arrivato dal Lens per 10 milioni di sterline all'indomani dei sorprendenti Mondiali di calcio del 2002 che videro il suo Senegal stupire il mondo, El Hadji Diouf non ha certo lasciato un buon ricordo di sé al Liverpool: nonostante sia sceso in campo in due stagioni in ben 80 occasioni, l'attaccante che nel suo Paese è ancora considerato una vera leggenda segnò appena 6 reti, restando addirittura a secco nel secondo anno in cui giocò 33 gare prima di andarsene tra mille polemiche.

Considerato una delle più grandi delusioni della storia della Premier League e del Liverpool, Diouf continuò con Bolton, Sunderland, Blackburn Rovers, Rangers e Doncaster prima di appendere gli scarpini al chiodo dopo una brevissima esperienza in Malesia: fu allora che raccontando il suo periodo ai Reds decise di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, arrivando ad attaccare due leggende del club come Steven Gerrard e Jamie Carragher.

Al Liverpool dal 2002 al 2004, El Hadji Diouf ha deluso: da allora in ogni sfida in cui è stato protagonista contro i Reds non sono mancate le scintille.

Liverpool, continua il battibecco tra Diouf e Carragher

La questione, tra le reciproche provocazioni, non si è mai placata e registra un nuovo capitolo con il duro attacco da parte del senegalese nei confronti dell'ex difensore, oggi apprezzato opinionista e definito quasi come un raccomandato.

Carragher era un giocatore destro con due piedi sinistri. Se non fosse stato uno "Scouser", un figlio di Liverpool, non avrebbe mai avuto la carriera che ha avuto.

Difficile risalire all'inizio dello scontro tra i due: Carragher è considerato una vera e propria leggenda del Liverpool, club dove ha giocato per ben 17 stagioni come professionista e con il quale, dopo essere emerso nelle giovanili in cui era entrato a 12 anni, si è ritirato nel 2013. Un totale di 737 gare complessive che lo hanno reso secondo nella storia del club per numero di presenze, dietro a Ian Callaghan e davanti a Steven Gerrard, suo compagno di squadra per 15 anni.

Un'amicizia, quella tra Carragher e Gerrard, che va avanti tutt'ora e che certo non è lo stesso tipo di rapporto che i due hanno avuto con El Hadji Diouf, meteora ad Anfield ma che non per questo ha rifiutato di criticare i due ex compagni. Per il senegalese, ad esempio, era da attribuire a Steven Gerrard il mancato inserimento - e conseguente fallimento - di Mario Balotelli al Liverpool, affermazione a cui Carragher rispose tra le righe via social.

L'ex difensore, commentando un video postato su Instagram dove quello che a lungo è stato il suo capitano provava a insegnare a giocare a calcio al figlio Lio, di pochi mesi, scrisse che "comunque il bambino era già migliore di Diouf". Una battuta certo non apprezzata dal senegalese, che aveva affermato di rispettare il Gerrard calciatore ma non certo l'uomo, e che quest'ultimo andava ridimensionato.

Non ho alcun problema con Gerrard, siamo due caratteri forti. Stevie G ha fatto bene per il Liverpool, molto bene. Ma non ha mai fatto niente per il suo Paese. Io sono El Hadji Diouf, il signor Senegal, lui è il signor Liverpool. E il Senegal è più grande di Liverpool, farebbe bene a ricordarselo. Non deve dimenticare che quando sono arrivato non ho chiesto la sua maglia, è stato lui a chiedermi la mia per un compagno.

Oltre che con Carragher El Hadji Diouf ha battibeccato anche con Gerrard, ritenendolo un capitano non adeguato e il responsabile del fallimento ai Reds di Mario Balotelli.

Carragher risponde a Guardiola: "Nessun attacco mediatico contro il City"

Ed ecco il nuovo capitolo, con l'attacco a Carragher che a questo punto non dovrebbe mancare di rispondere per mantenere viva una rivalità tra ex calciatori che ormai va avanti da quasi 3 anni. Intanto l'ex difensore, oggi opinionista televisivo e sui giornali, ha dovuto occuparsi della questione Pep Guardiola: il tecnico del Manchester City aveva accusato media e opinione pubblica di vedere troppo favorevolmente la vittoria della Premier League da parte del Liverpool, un punto alle spalle dei Citizens alla viglia dell'ultima giornata.

Posso soltanto parlare a livello personale: Pep ha ragione se mi include nella lista e considera me l'opinione pubblica. Vorrei davvero che il Liverpool vincesse il titolo. Ma dubito che questa mia rivelazione sia tanto sorprendente: ho giocato 737 partite con i Reds, sarebbe inutile fingere di essere imparziale.

Il complotto mediatico paventato da Guardiola, dunque, per Carragher non esiste. Esiste soltanto un uomo, un professionista che però è stato prima di questo un calciatore, una leggenda del Liverpool, che non ha dimenticato le emozioni che gli ha dato la maglia dei Reds e che per 90 minuti sognerà che quella che a tutti gli effetti sentirà sempre come la "sua" squadra vinca un titolo che manca addirittura dal 1990. Poi, forse, sarà il momento di pensare anche a Diouf.