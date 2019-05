L'ex campione del mondo e stella del Chelsea: "Se dovessi giocare contro di lui finirei per essere espulso."

11/05/2019

L'uruguaiano Luis Suarez, centravanti del Barcellona considerato tra i calciatori più forti al mondo, è senza alcun dubbio un giocatore che divide: se infatti gran parte degli addetti ai lavori non può fare altro che inchinarsi di fronte ai suoi numeri (nelle 5 stagioni in blaugrana sono 177 i gol in 247 partite) esiste anche un nutrito gruppo di detrattori che non sopporta certi suoi atteggiamenti in campo e non manca di dirlo.

Tra questi l'ex difensore francese Frank Leboeuf, oggi apprezzato opinionista calcistico per il canale tematico francese RMC Sport, che all'indomani dell'eliminazione del Barcellona dalla Champions League a opera del Liverpool non ha mancato di esprimere la sua soddisfazione: niente di personale contro il club catalano, ha precisato, quanto il piacere al pensiero di come Luis Suarez, che nella gara di andata contro i Reds aveva trovato il suo primo gol stagionale nel torneo, abbia dovuto masticare amaro.

Mi piace molto il Barcellona, però sono stato contento che non sia andato in finale e questo per via di Luis Suarez, un calciatore che non stimo. Sicuramente è un grande giocatore e ha avuto una grande carriera, ma è un imbroglione e un piagnucolone, una persona per cui non ho alcun rispetto.

Frank Leboeuf ha collezionato 50 presenze e 4 gol con la Francia, con cui ha vinto i Mondiali del 1998 e EURO 2000.

Leboeuf, attacco a Suarez: "Non sopporto che uno così calchi i campi di calcio"

Insomma, pur non negando i grandi traguardi raggiunti dall'uruguaiano - miglior bomber di sempre dell'Uruguay, per qualcuno il più forte "nove puro" in circolazione - Leboeuf afferma che in certi atteggiamenti l'attaccante del Barcellona abbia decisamente superato il limite che separa le astuzie dai comportamenti antisportivi. E non manca di ricordare i più eclatanti, come i morsi rifilati a Ivanovic e Chiellini e il fallo di mano contro il Ghana nei Mondiali del 2010.

Fu infatti Luis Suarez a decidere i quarti di finale che andarono in scena a Johannesburg tra l'Uruguay e gli africani, che al termine di una combattutissima sfida avrebbero avuto la meglio grazie a un colpo di testa di Adiyiah, meteora milanista, che l'attaccante fermò volontariamente con la mano sulla riga di porta: vero che l'arbitro, il portoghese Benquerença, assegnò il rigore e che fu Asamoah a fallire la realizzazione, tuttavia il comportamento antisportivo di Suarez fu messo alla berlina da molti.

Frank Leboeuf ha giocato a calcio a lungo e ad altissimo livello, laureandosi campione del mondo con la Francia nel 1998: comprimario, scese in campo nella finale contro il Brasile a causa della squalifica di Laurent Blanc annullando un Ronaldo decisamente fuori forma andando poi a vincere con i Bleus anche gli Europei del 2000. Eppure, nonostante ne abbia viste tante, ammette di non sapere come andrebbe se si trovasse a giocare oggi contro uno come Suarez, che punta a provocare costantemente l'avversario diretto.