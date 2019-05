L'ex Conte non convince Agnelli, mentre Pep non verrà liberato dal Manchester City con cui ha un contratto fino al 2021. Allegri attende, intanto spunta Deschamps.

di MarcoValerio Bava - 11/05/2019 01:10

La calma è solo apparente, in realtà sono giorni molti caldi per la panchina della Juventus. Se nelle scorse ore sembrava scontata la separazione con Massimiliano Allegri, ora lo scenario è cambiato. L'allenatore degli ultimi cinque scudetti vuole garanzie: ergo rinnovo almeno fino al 2021 (ora è in scadenza tra un anno) e ingaggio superiore ai 10 milioni. Oltre che maggior potere decisionale sul mercato. Il livornese è in attesa di una chiamata per dar vita al tanto atteso incontro con la dirigenza. Una chiamata che potrebbe arrivare la prossima settimana.

Le concessioni richieste da Allegri sono importanti e Andrea Agnelli, il quale ha sempre l'ultima parola, le sta analizzando e deve ancora convincersi ad avallarle del tutto. A spingere verso la conferma di Max però ci sarebbe anche la mancanza di alternative convincenti.

Non è un mistero che Nedved (soprattutto) e Paratici spingessero per il ritorno di Conte in bianconero, un profilo quello del salentino bocciato però proprio dal patron che non ha mai digerito i modi con cui si consumò il rapporto nel 2014. Contatti tra la Juve e Conte non ce ne sono stati. Almeno di recente. C'è poi l'aspetto più rilevante e cioè che l'ex ct è vicino a diventare il nuovo allenatore dell'Inter.

Juventus, ipotesi Deschamps per la panchina

Juventus, Guardiola rimane un sogno. Ipotesi Deschamps

Il primo nome nella mente del presidente bianconero era quello di Pep Guardiola, ma c'è un aspetto che blocca il tutto sul nascere. Non tanto l'ingaggio top del catalano che al City percepisce 20 milioni a stagione, ma proprio la volontà della dirigenza dei Citizens di non lasciar partire Guardiola, che con il club di Manchester ha ancora due anni di contratto. Tixi Begiristain sta facendo un grande lavoro con l'amico Pep per convincerlo a proseguire in Premier e pare che l'opera abbia dato i suoi frutti. Per questo il sogno appare destinato a rimanere tale.

Secondo quanto riferisce il giornalista di SkySport, Gianluca Di Marzio, la candidatura più percorribile in caso di addio di Allegri sarebbe quella di Didier Deschamps. L'attuale commissario tecnico francese conosce l'ambiente Juventus, ha già allenato i bianconeri e sarebbe stuzzicato dall'idea di un ritorno.

Sullo sfondo rimangono le altre candidature come quella di Mauricio Pochettino, rilanciata oggi dal Corriere dello Sport, che sta mandando messaggi chiari sul suo futuro: l'argentino, comunque vada la finale di Champions, dovrebbe lasciare il Tottenham alla ricerca di un nuovo progetto. Il profilo piace soprattutto a Paratici, ma la richiesta di 20 milioni spaventa un po'. Meno probabili appaiono le ipotesi Gasperini, Mourinho e Simone Inzaghi.