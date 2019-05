Se dovesse arrivare il nuovo allenatore, l'ex capitano non sarebbe affatto imprescindibile.

11/05/2019 09:25

Ancora non è certo ufficiale, sono tante le discriminanti ancora in ballo, ma Marotta e Conte si sono fatti già una bella chiacchierata per programmare il prossimo futuro dell'Inter, nel caso in cui il matrimonio dovesse effettivamente consumarsi.

Tra i tanti argomenti affrontanti nel corso del loro confronto, non è mancata ovviamente l'analisi della situazione legata al futuro di Mauro Icardi, al centro delle polemiche per tutta la seconda parte di questa stagione.

Ecco, quello che è emerso è il totale allineamento dell'ex ct con la filosofia societaria riguardo l'argentino: nella nuova Inter non è necessaria la presenza dell'ex capitano. Una decisione figlia dei principi di Antonio Conte, poco compatibili con l'atteggiamento mostrato nell'ultimo periodo da Maurito: i 50 giorni trascorsi in infermeria prima di tornare a disposizione, le polemiche via social, gli scatti hot sui social network, la figura ingombrante della moglie agente nelle dinamiche di spogliatoio e tutto il resto.

Inter, Conte in panchina a prescindere da Icardi

Insomma, quello di Icardi non è il profilo ideale per l'allenatore. Anche dal punto prettamente tecnico, nelle sue precedenti esperienze Conte ha sempre chiesto alle sue squadre dei centravanti "ariete" davanti da comprare sul calciomercato.

Ecco perché i primi nomi presentati a Marotta sono stati quelli di Romelu Lukaku del Manchester United in primo luogo (si parla proprio di un potenziale scambio con Icardi) e di Edin Dzeko della Roma come alternativa. Per l'eventuale arrivo dell'ex commissario tecnico azzurro sulla panchina dell'Inter, quindi, Icardi non è assolutamente necessario. Anzi, forse è addirittura di troppo.