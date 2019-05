Nel quinto round stagionale di Imola, la SBK vede vincere per la prima volta nel 2019 il campione Rea, contento di aver battuto Bautista proprio in casa Ducati.

Seppur non vicini in gara, Rea e Bautista hanno lottato. Nella SBK di Imola abbiamo visto il ritorno di fiamma del quattro volte campione. Contestualmente, stavolta Alvaro ha subito il colpo. La Kawasaki del nordirlandese era a punto in ogni settore del circuito, la Ducati dello spagnolo soffriva nelle ripartenze. Strano, però. Proprio all'Enzo e Dino Ferrari il team Aruba aveva effettuato una sessione di test qualche settimana fa. Per ora, quelle prove non hanno portato il risultato sperato. La vittoria.

Rea ha, tra l'altro, siglato il record della pista emiliana. Insomma, oggi Johnny era il migliore. la soddisfazione del Cannibale è arrivata subito, nel parco chiuso. Il numero 1 era più libero, sollevato, privo di un peso che lo limitava. Da vero bomber quale è, Johnny ha bisogno di fare goal. Cioè, lui vuole e deve vincere le gare. Altrimenti, si diverte poco. I quattro mondiali vinti, sono arrivato con talento, sacrificio e lotta. Come quella in cui ha avuto la meglio oggi nei confronti di "Bau Bau".

Pure Bautista si è detto felice, nonostante non abbia ripetuto quanto fatto sino ad Assen. Capendo di essere in difficoltà, Alvaro ha portato la V4 R sul gradino centrale del podio. Non è un primo posto, ma nemmeno un risultato da buttare. I tifosi Ducati sognavano l'ennesima affermazione del numero 19, rimandata. A quando, non si sa. Innanzitutto, c'è un Rea da battere domani, inoltre, il meteo potrebbe metterci lo zampino. In ogni caso, finalmente, la vera rivalità tra Rea e Bautista sta entrando nel vivo Un bene per la SBK, negli ultimi tempi troppo monocolore.

Pirelli Official SBK nel segno di Rea ad Imola

Imola SBK vincente per Rea: "Abbiamo raccolto quanto seminato"

Sul podio del Santerno, Johnny era - ovviamente - soddisfatto. Non solo: il campione è tornato nei propri panni, quello del vincitore. Quindi, il volto esibito da Rea ad Imola era disteso, rilassato. Eppure, proprio nei giorni scorsi, lui stesso aveva dichiarato di temere molto l'evolversi della stagione, nelle quale temeva di non riuscire più a vincere. Arrivando primo, si è mangiato le parole, ritornando ad essere il campione che ricordiamo

Sono molto contento, vincere qui è una cosa speciale. L'atmosfera di Imola è straordinaria, il pubblico competente e la pista ostica. Oggi ho dato il massimo, infatti, è incredibile pensare di aver ritoccato il record sul giro. Alvaro è un avversario forte e temibile, lui sarà davanti presto e più volte. Però oggi merito io questo successo, con la squadra abbiamo seminato molto e raccolto i frutti del lavoro fatto. Domani ci riproverò, voglio vincere ancora

Bisogna credere alle sue parole, per quanto visto in pista. Rea ha guidato meglio di Bautista ed è tornato sul gradino che preferisce, quello centrale e più alto. C'è una notte di pensieri e di esperimenti per Diucati, se vuole rispondere nella Tissot Superpole Race ed in gara due. Perché la Ninja ufficiale - perlomeno quella di Johnny - è già a poto ed affidabile. Le Rosse di Bautista e Davies, meno veloci e con problemi di tenuta.

Pirelli Official SBK di Imola con Bautista sul secondo gradino del podio

Bautista vede il bicchiere mezzo pieno: "Quella di oggi fosse la mia prima corsa ad Imola"

Il numero 19 derapava come un matto in ingresso curva, piegava di forza la sua Ducati che, a centro curva, aveva quell'attimo di esitazione fatale. Un nonnulla, in verità, ma, sommando curve e giri, otteniamo il ritardo dello spagnolo nei confronti del vincitore. Di fronte al pubblico di amico, il rookie e leader di classifica ha mantenuto toni propositivi ed un bel sorriso. di quelli di chi comanda il campionato nel suo primo anno di derivate

Oggi ho fatto una gara tirata dal primo all'ultimo passaggio, non è stato semplice correre qui. Sono arrivato secondo, non ho vinto, ma si deve considerare che qui affrontavo la mia prima partenza sulla pista di Imola. Mi sono impegnato per dare alla mia squadra ed ai tifosi una bella soddisfazione, e ci sono riuscito. Io e Johnny giravamo in tempi record, il ritmo era altissimo. Ora mi godo il podio, poi preparerò le due gare di domani, nelle quali proverò ad ottenere di più

Domani è domenica e non si va a scuola, direbbero gli studenti del liceo adiacente all'Enzo e Dino Ferrari. Ma il plotone della SBK non è una scolaresca, ed è evidente che pure domani la battaglia sarà aspra. Rea, in caso di altre vittorie, espugnerebbe il fortino Ducati, definitivamente. Bautista (e Davies) vogliono, per orgoglio e classifica, provare ad ottenere almeno un successo su due chance.