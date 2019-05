Fin dalla prima cronometro di Bologna, la corsa rosa 2019 avrà pochi momenti piatti e si andrà sempre all’attacco. Le tappe in cui poter sferrare l’allungo decisivo sono davvero tante.

0 condivisioni

di Jvan Sica - 11/05/2019 07:57 | aggiornato 11/05/2019 08:01

La 102° edizione del Giro d’Italia si presenta come una corsa dura , anche se non raggiunge i picchi di difficoltà degli scorsi anni, in cui sono tornati un buon numero di chilometri a cronometro, ben 59. Si inizia da Bologna e c’è subito una cronoscalata impegnativa di 8 chilometri, che porterà i corridori al Santuario della Madonna di San Luca. Poi si continuerà a scendere verso il Sud, con tappe mai piatte, che vedranno i due arrivi di San Giovanni Rotondo e L’Aquila come momenti già importanti per capire chi ha la gamba per vincere questo Giro.

Ci si trasferisce sull’Adriatico e non dovrebbe accadere niente di rilevante fino alla tappa a cronometro Riccione-San Marino, anche questa molto dura, con tanti chilometri di salita. Da lì in poi ci si avvicina all’ultima settimana, in cui c’è una meravigliosa tappa che termina a Ponte di Legno e che ha la cima Coppi del Passo Gavia e il Mortirolo, seguita il giorno successivo dall’arrivo in salita ad Anterselva. Quest’anno anche l’ultima tappa potrà decidere la vittoria, in quanto i 17 chilometri a cronometro di Verona saranno da correre con tutto quello che si ha fino alla fine.

In assenza di grandi campioni affermati della Ineos, la nuova denominazione della vecchia Sky, i favoriti alla vittoria finale sono tanti. Primoz Roglic è in cima alla lista, dopo la vittoria del Giro di Romandia, seguito da Tom Dumoulin, già vincitore della corsa rosa nel 2017. Solo un passo dietro i due grandi favoriti della vigilia si posizionano Miguel Angel Lopez dell’Astana e Simon Yates, crollato alla terza settimana un anno fa. Le speranze italiane sono tutte riposte in Vincenzo Nibali, arrivato in buona forma al Giro.

Dopo la vittoria del 2017, Tom Dumoulin parte come grande favorito del Giro 2019 grazie anche al buon numero di chilometri a cronometro presenti nel tracciato.

Giro d’Italia duro e con tanti favoriti: le sette tappe decisive

E insieme a questi cinque, tanti giovani corridori molto interessanti, come Sivakov, vincitore del Tour of the Alps, Tao Geoghegan Hart, suo compagno di squadra alla Ineos, Ivan Sosa, colombiano temibile soprattutto sulle salite più difficili. Ecco le tappe che decideranno il Giro d’Italia 2019.

Tappa 6: Cassino-San Giovanni Rotondo

Dopo il cronoprologo di Bologna, che è già insidioso in quanto si salirà verso il Santuario della Madonna di San Luca in una sorta di piccola cronoscalata, la prima tappa interessante sarà la sesta, da Cassino a San Giovanni Rotondo. Dopo una serie di tappe vallonate, questa si sentirà fin da subito nelle gambe dei corridori, che dovranno salire verso il paese in cui è vissuto per tanti anni San Pio da Pietrelcina. Gli uomini di classifica si muoveranno negli ultimi 10 chilometri e c’è di sicuro la possibilità di piazzare uno scatto secco che può far male.

Tappa 9: Riccione-San Marino

Il giorno dopo l’arrivo a San Giovanni Rotondo c’è il traguardo de L’Aquila, anche in questo caso molto insidioso. Dopo una tappa interlocutoria che arriva a Pesaro c’è la seconda cronometro individuale, di 34 chilometri, da Riccione a San Marino. Non è una crono piatta e per salire sul Titano c’è una scalata dura. Il grande favorito è Primoz Roglic, insieme a Tom Dumoulin, ma anche gli scalatori puri possono fare molto bene.

#Giro 102 is almost here 🎉🙌 Bologna - Bologna (San Luca) ITT is the stage for a special start 🇮🇹 Game on! 🔥 | #Giro 102, ci siamo quasi 🎉🙌 Una partenza speciale con la crono Bologna - Bologna 🇮🇹 Game on! 🔥 pic.twitter.com/TeQNgfPqtw — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2019

Tappa 12: Cuneo-Pinerolo

Per ricordare la straordinaria impresa di Fausto Coppi nel 1949, il quale vinse questa tappa percorrendo 192 km in solitaria, è stata riproposta la ormai mitologica Cuneo-Pinerolo, che però non presenta le stesse asperità dell’edizione coppiana. C’è però una salita difficile e inedita, il primo GPM di 1° categoria del Giro 2019. Le pendenze raggiungono anche il 12%, con un media del 9,4% per quasi 9 chilometri. Si tratta del Montoso, scollinato il quale però mancano ancora 33 km all’arrivo. Le prime scaramucce fra grandi scalatori e pretendenti al Giro di sicuro ci saranno.

Tappa 13: Pinerolo-Ceresole Reale

Arriva la prima vera tappa di alta montagna, con tre colli poco conosciuti e dalle pendenze difficili e soprattutto con la salita finale che tra falsopiano e pendenze che arrivano al 10% è lunga ben 44 km. Sembra la tappa perfetta per un corridore come Nibali o per gli scalatori giovani della Ineos. Come sempre si dice, qui si vedrà chi non vince il Giro.

Tappa 16: Lovere-Ponte di Legno

Ci si riposa, si fa per dire, solo per una tappa e poi si riparte con 226 km e 5000 metri di dislivello. Basta dire che ci sarà il Passo Gavia, cima Coppi con i suoi 2618 metri e il Mortirolo, con i suoi tratti al 18%, per evidenziare come questa tappa sarà probabilmente quella decisiva.

The time for talking is over. Let the road speak! #Giro |

Il tempo delle parole è finito. Diamo voce alla strada! #Giro pic.twitter.com/51I2Y9aTU6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2019

Tappa 19: Treviso-San Martino di Castrozza

Tutto si deciderà negli ultimi 25 chilometri, lungo l’ascesa che porta verso San Martino di Castrozza. È una tappa corta, 151 chilometri, e questo farà sì che nell’ultima salita si assisterà ad una sorta di cronoscalata dei pretendenti alla vittoria del Giro 2019.

Tappa 21: Verona (Fiera)-Verona (Arena)

Cronometro finale di 17 chilometri per forza di cose decisiva per la vittoria finale. Il percorso è nervoso, con una discreta salita e relativa discesa e si arriverà dentro l’Arena di Verona, dove Francesco Moser trionfò nel 1984.