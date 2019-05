Formula 1, Bottas: "Sempre meglio". Resa Ferrari: "Siamo lontani"

I commenti dei piloti Mercedes e Ferrari dopo le qualifiche di Formula 1 a Barcellona.

di Matteo Bellan - 11/05/2019 18:04 | aggiornato 11/05/2019 18:09

Nuova doppietta Mercedes nelle qualifiche di Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2019. Ma stavolta il divario tra le due Frecce d'Argento è ampio. Infatti, Valtteri Bottas ha rifilato oltre 6 decimi al compagno Lewis Hamilton. Un'affermazione netta da parte del pilota finlandese, che domenica in gara conta di consolidare la propria leadership nel campionato.

Guardando i long-run delle prove libere, è scontato attendersi che siano loro due a giocarsi la vittoria. È evidente la supremazia della W10 rispetto alle altre monoposto. La Ferrari può al massimo giocarsi il terzo gradino del podio, dato che sarà difficile per la corsa recuperare i decimi pesanti che perde nel terzo e ultimo settore. Nel team di Maranello sono tutti impegnati a dare il massimo, con gli ultimi aggiornamenti di motore e aerodinamica si sperava di poter essere maggiormente competitivi.

Sebastian Vettel ha concluso al terzo posto le qualifiche di Barcellona con oltre 8 decimi da Bottas. Un distacco importante per il quattro volte campione del mondo di Formula 1. Peggio è andata a Charles Lerclerc, che non è andato oltre il quinto tempo e dunque partirà in terza fila. Max Verstappen scatterà al fianco di Seb e il suo compagno Pierre Gasly assieme all'altro ferrarista. I tre top team tutti davanti, ma Mercedes andrà probabilmente in fuga e lascerà le briciole alla concorrenza.

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton scatteranno in prima fila nella gara di Barcellona, sarà grande duello tra i piloti Mercedes.

Formula 1, GP Spagna 2019: Bottas e Hamilton dopo le qualifiche

Bottas in 1'15"406 ha siglato il nuovo record della pista di Barcellona. Il driver scandinavo continua di gran premio in gran premio a confermare che quest'anno c'è anche lui per la lotta al titolo di Formula 1. Adesso il suo obiettivo è dare il 100% in gara, per vincere e allungare nella classifica piloti.

In Q3 ho avuto sensazioni in continuo miglioramento - spiega Valtteri -, mi sono divertito tantissimo. Mi godo questa incredibile scossa di adrenalina che mi ha dato il mio giro. Il secondo tentativo è stato più complicato, ma è bastato il primo. Iniziare la stagione così è fantastico, mi sento sempre meglio in macchina e non vedo l'ora di gareggiare. Come team lavoro fantastico con gli aggiornamenti e le scelte di assetto. Non mi aspettavo di avere così tanto vantaggio su Lewis.

Hamilton battuto per la terza volta consecutiva dal compagno. Un cinque volte campione del mondo come lui non prende mai bene le sconfitte, però sa che domenica può vincere se farà tutto perfettamente. La Mercedes è fortissima e sta a lui sfruttarla meglio rispetto al finlandese.

Innanzitutto complimenti a Valtteri - esordisce l'inglese -. Io non sono riuscito a mettere insieme bene il giro. Non sono stato abbastanza forte in Q3, sono uscito prima di tutti per evitare il traffico e non è andata bene. Mi è mancato qualcosa, ho pasticciato. Ottima la doppietta per il team e cercheremo di farla anche in gara. Abbiamo aumentato ancora il vantaggio sulla Ferrari con gli ultimi aggiornamenti. Rispetto ai test invernali ci siamo trasformati. Oggi Valtteri è stato più veloce e merita la pole.

Charles Leclerc e Sebastian Vettel scontenti della loro situazione in casa Ferrari, nuovamente sono inferiori ai rivali Mercedes.

F1, qualifiche: Vettel e Leclerc scoraggiati a Barcellona

Vettel non ha potuto andare oltre la terza posizione, ottenere di più era impossibile nelle qualifiche e quello sarà probabilmente anche il piazzamento massimo al quale potrà ambire domenica in gara. La Ferrari era arrivata in Spagna fiduciosa, viste le novità tecniche portate, però la situazione è quella di sempre.

L'ultimo settore è più di un tallone d'Achille per noi - commenta Sebastian -. Abbiamo espresso tutto il potenziale della macchina, ho provato a fare qualcosa di diverso ma non ha funzionato. Non sono contentissimo. La monoposto non dà brutte sensazioni, però non siamo abbastanza veloci evidentemente. Il bilanciamento l'abbiamo abbastanza azzeccato, anche se abbiamo un po' di sottosterzo. Nelle curve lente finali ci manca del grip. I nuovi pezzi funzionano, ma non siamo al livello che vorremmo. Stiamo dando il massimo, anche se per adesso non è sufficiente. Alla lunga il nostro lavoro pagherà. Non ci aspettavamo questo divario dalla Mercedes qui, fatichiamo nell'ultimo settore con curve a velocità bassa. C'è lavoro da fare.

Leclerc non è riuscito a fare meglio del quinto tempo, giungendo anche dietro a Verstappen. Alla partenza della corsa dovrà essere bravo e attento per guadagnare una o più posizioni. La scuderia di Maranello non può permettersi di arrivare dietro alla Red Bull a Barcellona.