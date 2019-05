Tempo straordinario per il finlandese, che batte in modo netto sia il compagno che Seb. Leclerc scatterà dalla terza fila.

di Matteo Bellan - 11/05/2019 14:46 | aggiornato 11/05/2019 16:41

Pole position straordinaria di Valtteri Bottas nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1. È la terza consecutiva per il leader del campionato, che stacca di oltre 6 decimi il compagno Lewis Hamilton e di oltre 8 Sebastian Vettel. Il finlandese ha siglato anche il nuovo record della pista di Barcellona.

In ottica gara sono i piloti della Mercedes i favoriti, hanno un passo migliore e fanno la differenza soprattutto nel terzo settore. La Ferrari va bene nel primo e perde qualcosa nel secondo, ma è l'ultimo il grave problema della SF90. Accanto a Seb partirà Max Verstappen, che ha messo la propria Red Bull davanti alla monoposto rossa di Charles Leclerc. In terza fila col monegasco c'è Pierre Gasly con la seconda RB15. Quarta fila per i piloti della Haas, Romain Grosjean e Kevin Magnussen. In quinta troviamo Daniil Kvyat su Toro Rosso e Lando Norris con la McLaren. Tredicesimo Daniel Ricciardo, penalizzato di tre posizioni. Quattordicesimo Kimi Raikkonen, che ha deluso con l'Alfa Romeo. Solo diciottesimo l'italiano Antonio Giovinazzi. Di seguito tempi ufficiali e classifica finale delle qualifiche di F1 in Spagna.

Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ 1'15.406 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+1'16.040 0.634 Sebastian Vettel Ferrari SF90 1'16.272 0.866 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda RB15 1'16.357 0.951 Charles Leclerc Ferrari SF90 1'16.588 1.182 Pierre Gasly Red Bull Racing-Honda RB15 1'16.708 1.302 Romain Grosjean Haas-Ferrari VF-19 1'16.911 1.505 Kevin Magnussen Haas-Ferrari VF-19 1'16.922 1.516 Daniil Kvyat Scuderia Toro Rosso-Honda STR14 1'17.573 2.167 Lando Norris McLaren-Renault MCL34 1'17.338 1.932 Alex Albon Scuderia Toro Rosso-Honda STR14 1'17.445 2.039 Carlos Sainz Jr. McLaren-Renault MCL34 1'17.599 2.193 Daniel Ricciardo Renault R.S.19 1'18.106 2.700 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 1'17.788 2.382 Sergio Perez Racing Point-Mercedes RP19 1'17.886 2.480 Nico Hulkenberg Renault R.S.19 1'18.404 2.998 Lance Stroll Racing Point-Mercedes RP19 1'18.471 3.065 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing-Ferrari C38 1'18.664 3.258 Robert Kubica Williams-Mercedes FW42 1'20.254 4.848 George Russell Williams-Mercedes FW42 1'19.072 3.666

Bottas, Hamilton e Vettel i migliori delle qualifiche di Formula 1 a Barcellona.

Formula 1, GP Spagna 2019: diretta live delle qualifiche

16:01 - Q3 TERMINATO! POLE DI BOTTAS, LA TERZA DI FILA! BATTUTO HAMILTON DI SEI DECIMI E VETTEL DI OTTO! Poi ci sono Verstappen, Leclerc e Gasly.

Looks like @ValtteriBottas had his porridge this morning 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/baEEJ28mjc — Formula 1 (@F1) May 11, 2019

16:00 - Bottas non si migliora, idem Vettel e Hamilton. Posizioni invariate.

15:57 - Leclerc conclude al quinto posto a 1"207 da Bottas. Intanto escono gli altri per il secondo tentativo.

15:54 - Leclerc in pista finalmente.

Charles Leclerc sulla pista di Barcellona durante le qualifiche di Formula 1

15:51 - Bottas primo in 1'15"406, precede di 634 millesimi Hamilton e di 866 Vettel. Quarto Verstappen, quinto Gasly. Poi Grosjean e Magnussen davanti a Kvyat e Ricciardo. Nessun tentativo ancora per Leclerc.

15:48 - INIZIA IL Q3! Il primo a uscire in pista è Hamilton, seguito da Kvyat e Bottas. Fuori pure Vettel, mentre sulla Ferrari di Leclerc stanno controllando il fondo. Esce pure Verstappen, sono tutti sul tracciato tranne Charles.

15:41 - Q2 TERMINATO! Eliminati Perez, Raikkonen, Sainz, Albon e Norris.

Q2 CLASSIFICATION: Danny Ric squeezes into the top 10 shootout 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/ivEj09UNHq — Formula 1 (@F1) May 11, 2019

15:40 - Miglior tempo di Bottas in 1'15"924. Leclerc si porta in quarta posizione, dietro Vettel e davanti alle Red Bull.

15:38 - Escono praticamente tutti in pista, Vettel rimane al box. Pure i Mercedes sono sul tracciato, seppur certi di essere in Q3.

15:33 - Gasly si porta al quinto posto, Leclerc scende al settimo e dovrà fare un nuovo tentativo per essere sicuro di accedere al Q3.

15:32 - Verstappen quarto, mentre Leclerc rientra al box. Quinta posizione per Grosjean, davanti a Charles. Magnussen, Sainz, Ricciardo e Albon in top 10.

15:30 - Hamilton primo in 1'16"038, nuovo record della pista. Bottas secondo di 231 millesimi, Vettel terzo a 629. Leclerc ha commesso un errore, è quarto a oltre 1" da Lewis.

15:25 - SEMAFORO VERDE, INIZIA IL Q2! Piloti Mercedes in pista, con Bottas e Hamilton davanti. Dietro di loro ci sono Leclerc e Vettel con la Ferrari. Tutti con gomme rosse, le soft. Pure Verstappen e gli altri sono fuori.

15:18 - Q1 CONCLUSO! Eliminati Kubica, Russell, Giovinazzi, Stroll e Hulkenberg. Per due centesimi Ricciardo si è salvato e ha avuto la meglio sul compagno. Renault che continua a faticare. Best lap di Bottas, con Verstappen e Hamilton dietro di lui.

15:15 - Bottas precede Verstappen e Hamilton, che si è rimesso terzo. Poi ci sono Leclerc e Vettel. Magnussen, Gasly, Kvyat, Grosjean e Albon in top 10.

15:12 - Leclerc si mette in terza posizione, davanti a Hamilton. Quarto ancora Vettel. Sesto Magnussen, mentre Grosjean è nono. Era il primo tentativo per i piloti Haas.

15:10 - Bottas primo in 1'17"175, Hamilton chiude terzo il proprio tentativo. In top 10 anche Gasly, Sainz, Albon, Kvyat e Ricciardo.

15:09 - Verstappen si mette in testa con il tempo di 1'17"244, poi ci sono Leclerc e Vettel. Sono scese in pista le Mercedes.

15:05 - Hulkenberg contro le barriere, esposte le bandiere gialle. Intanto Leclerc sigla il miglior tempo in 1'17"835, precede Vettel di 233 millesimi.

15:03 - Scendono sul tracciato catalano anche Vettel, Leclerc, Hulkenberg, Ricciardo, Raikkonen e Giovinazzi.

15:00 - Semaforo verde! Comincia il Q1! Kubica è il primo ad uscire in pista. Poi tocca a Stroll.

14:50 - Mancano solamente 10 minuti all'inizio del Q1 delle qualifiche di F1.

Lewis Hamilton vuole conquistare la pole position nelle qualifiche di Formula 1 a Barcellona.

F1, il riepilogo delle prove libere a Barcellona

Siamo ormai a ridosso dell'inizio delle tanto attese qualifiche del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula 1. Per la pole position sono favoriti i piloti della Mercedes, che si sono confermati i più veloci nel corso delle sessioni di prove libere. È facile pensare che la prima fila sarà composta da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ovviamente, non bisogna mai escludere colpi di scena. Le corse ci hanno abituati alle sorprese. Ma tra FP1, FP2 e FP3 è emerso che la W10 è la monoposto più forte a Barcellona: sia sul giro secco che sul passo gara.

È soprattutto nel terzo settore che la Mercedes fa la differenza e guadagna decimi preziosi rispetto alla Ferrari, che nel primo e nel secondo è invece competitiva. Le curve lente continuano ad essere il tallone d'Achille della SF90, anche se Charles Leclerc e Sebastian Vettel sperano di stupire tutti nelle qualifiche di Formula 1 in Spagna e riuscire a mettersi davanti ai rivali. Serve un'impresa, la stessa che dovrebbe fare pure Max Verstappen con una Red Bull che sembra confermarsi come terza forza del campionato anche a Barcellona.

Interessanti le prestazioni di Romain Grosjean e Kevin Magnussen con la Haas, che in Catalogna pare essere la "prima delle altre". Le prove libere dicono che dietro ai tre top team c'è la squadra americana diretta da Gunther Steiner. Ovviamente sempre attenzione a Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, ha il potenziale per stare in top 10. Idem Carlos Sainz, pilota di casa, con la McLaren. Finora un po' in difficoltà Antonio Giovinazzi e anche i driver della Renault. Vedremo se nelle qualifiche si riscatteranno.