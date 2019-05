Il tecnico argentino manda un chiaro messaggio alla società che non gli compra giocatori da oltre due anni. C'è bisogno di cambiare strategia per restare a grandi livelli.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 11/05/2019 10:22 | aggiornato 11/05/2019 10:30

Il processo di crescita è evidente. Di anno in anno il Tottenham sta diventando sempre più competitivo. In quello in corso anche senza investimenti specifici sulla squadra. Gli Spurs, impegnati nella costruzione del nuovo stadio, non hanno acquistato giocatori dal 31 gennaio 2018. Due sessioni di calciomercato senza colpi. L'ultimo, curiosamente, è stato Lucas Moura, autore della tripletta nella semifinale contro l'Ajax.

Il lavoro svolto da Mauricio Pochettino, tecnico dei londinesi dal 2014, ha portato la squadra ai vertici europei, portandola a raggiungere la prima finale di Champions League della propria storia. Non un caso che ora il tecnico argentino venga accostato a diversi top club in giro per il mondo. Durante la sessione estiva del calciomercato 2018, ha pensato a lui il Real Madrid, ora è uno delle alternative su cui riflette la Juventus nel caso in cui andasse via Max Allegri.

Pochettino ne approfitta per mandare un messaggio chiaro alla società. Dopo una lunga pausa (comprensibile, viste le spese per lo stadio) vuole che la squadra venga rinforzata. Altrimenti non ci sarebbero i presupposti per continuare a lavorare a Londra. O almeno per lui sarebbe più difficile respingere gli assalti delle altre società.

Pochettino potrebbe lasciare il Tottenham durante il prossimo calciomercato

Calciomercato Tottenham, Pochettino parla del proprio futuro

Pochettino vuole fare il salto di qualità, si sente pronto. Può farlo con il Tottenham, ma vuole che la società lo assecondi. Altrimenti valuterebbe altre soluzioni.

Sarebbe stupido restare se il club si aspettasse gli stessi successi, senza cambiare strategia sul mercato. Non intendo iniziare un nuovo capitolo senza un piano preciso, senza un'idea chiara, senza essere trasparente.

Vota anche tu! Ti piacerebbe vedere Pochettino in Italia? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ti piacerebbe vedere Pochettino in Italia? Condividi





In ambito europeo il Tottenham è un club solido, ricco, anche se in Inghilterra ci sono diverse società (a partire dal Manchester City) che hanno un fatturato più alto. Per questo gli Spurs hanno deciso di costruire la squadra puntando molto sulla filosofia di gioco del tecnico: in questi anni sono arrivati giocatori veloci, tecnici, offensivi, anche se non di primissima fascia. Ora Pochettino vuole qualcosa di più. Vuole investimenti più concreti, più sostanziosi. Vuole un calciomercato più ricco:

Saremmo ingenui a pensare di poter ottenere questi risultati continuando a muoverci sul mercato come fatto negli ultimi cinque anni. Non è possibile, con questa strategia, arrivare ogni anno in finale di Champions League e fra le prime quattro in campionato con avversari come Liverpool, Manchester City, Chelsea o Manchester United. Se, a lungo termine, vogliamo ottenere i loro risultati, dobbiamo muoverci come fanno loro.

Il processo di crescita intrapreso dal Tottenham nelle ultime stagioni è evidente. Ora però Pochettino vuole restare a questi livelli. Con gli Spurs, se il club fosse disposto a cambiare strategia di mercato, o con un altro club. Il messaggio lanciato dal tecnico argentino è piuttosto chiaro.