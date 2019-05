Paratici al lavoro per portare a Torino i due centrocampisti transalpini. Per il giovane lionese servono 70 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 11/05/2019 17:23 | aggiornato 11/05/2019 17:28

La Juventus del futuro potrebbe parlare francese. Oltre alla voce che vedrebbe la seria candidatura di Didier Deschamps per la panchina bianconera, la società avrebbe messo nel mirino un paio di profili di spessore assoluto per il centrocampo. No, uno di loro non è (ma non è detto che non lo sarà) Paul Pogba, per il quale il Manchester United chiede cifre folli, che la proprietà juventina almeno per il momento non vorrebbe accollarsi.

I giocatori in questione sono Adrien Rabiot e Tanguy Ndombele, elementi considerati di primissimo livello in maniera trasversale da tutta la dirigenza, entrambi pallini del direttore sportivo Fabio Paratici. Quest'ultimo avrebbe aperto un canale con il Lione per il giovanissimo classe 1996, autore di una stagione giocata su livelli impressionanti, cercando di sondare la disponibilità quantomeno per sedersi al tavolo e parlare eventualmente di cifre e valutazioni, mentre per quanto riguarda l'ormai quasi ex PSG, la Juventus dovrà andare a trattare direttamente con l'entourage del ragazzo.

L'idea di Paratici è quella di mettere a segno un paio di colpi di mercato importanti per il reparto mediano, una zona di campo che quest'anno è andata incontro a molte difficoltà. Non a caso, nell'ipotetica lista della spesa stilata da Massimiliano Allegri sono presenti almeno due richieste in entrata, alle quali va ad aggiungersi l'arrivo già ufficializzato di Aaron Ramsey. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere un reparto che possa contare su gente con caratteristiche eterogenee, aggiungendo gente che possa portare un po' di qualità in più rispetto alle semplici doti da incontrista già abbondantemente presenti in rosa.

Ndombele non ha bisogno di particolari presentazioni: talento cristallino cresciuto nel vivaio del Guingamp, è approdato a Lione su imbeccata di uno scout del club che lo ha consigliato in prima persona al presidente Aulas. In queste ultime due stagioni ha dimostrato di saper reggere alla grande certi palcoscenici, prendendosi un ruolo protagonista nella rivoluzione lionese voluta un anno fa dallo stesso plenipotenziario numero uno della società. Ndombele abbina quantità e qualità, gioca da interno di centrocampo, fisicamente è straripante e, negli ultimi tempi, ha sviluppato un'importante intelligenza tattica che gli permette di essere a tratti dominante lungo tutto il terreno di gioco.

La Juventus lo segue da tempo, ma Aulas non ha assolutamente intenzione di regalarlo. Anzi, a Lione se lo vorrebbero tenere stretto, pur consapevoli che comunque la voglia del calciatore potrebbe non collimare con le ambizioni della società. Per cederlo, l'OL chiede 70 milioni di euro, una cifra decisamente alta nonostante vada tenuto conto delle potenzialità ancora inesplorate insite in questo ragazzo che, in stagione, ha già scollinato quota 30 presenze. Il suo contratto, rinnovato da poco, scade nel 2023, ed è proprio questo il fattore che permette al Lione di trovarsi in una situazione di superiorità.

Il discorso Rabiot invece è profondamente diverso. Partiamo col dire che, quando si parla di lui, vanno considerati tutto un insieme di fattori non strettamente legati al campo ma, contestualmente, impossibili da ignorare. Per esempio, caratterialmente il classe 1995 originario si Saint-Maurice è un bel peperino, basti pensare che a febbraio ha avuto addirittura il coraggio di licenziale la mamma togliendole la sua procura. Il motivo? Lui si aspettava di andare al Barcellona, ma la trattativa portata avanti dalla signora Veronique non è andata a buon fine, costringendolo a rimanere ai margini del PSG e a perdere grossa parte dell'annata. Già, perché Rabiot in questi anni aveva un solo obiettivo, ovvero quello di firmare con la società catalana. I pessimi rapporti tra Barça e PSG però hanno complicato tutto, quindi oggi il giocatore sta valutando il da farsi.

Dando per scontato che la sua volontà è quella di lasciare la Francia, ecco che la Juventus potrebbe rappresentare un'ottima opzione per rimettersi in gioco. A Torino troverebbe lo spazio per rilanciarsi e una dimensione molto simile a quella parigina. Contrariamente alla trattativa Ndombele, qui il nodo da superare è quello dell'ingaggio, perché il centrocampista chiede uno stipendio da 10 milioni di euro netti a stagione. Paratici però lo vuole fortemente e, nelle prossime settimane, tenterà comunque un affondo sperando di fargli abbassare le pretese, portando così a Torino un rinforzo di livello mondiale per una Juventus intenzionata a rifarsi il look in grande stile.