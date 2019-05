Il capo degli osservatori del Manchester United, infatti, l'olandese Marcel Bout, aveva ipotizzato che il 19enne fosse destinato a ingrassare: tra le motivazioni - spiega il Mirror - che lo avevano portato a questa teoria, l'aver visto il padre di de Ligt, in evidente sovrappeso. Così, nonostante Mourinho fosse molto interessato al giocatore, la relazione di Bout spinse i Red Devils a desistere e non investire su quel ragazzo. Il capo degli osservatori diceva che sarebbe lievitato nel tempo. Al momento l'unica cosa a lievitare è stato il valore del suo cartellino.

Quando alla guida dei Red Devils c'era José Mourinho, il giocatore è stato vicinissimo (ancora prima di esplodere del tutto e raggiungere una valutazione economica di circa 80 milioni di euro), ma alla fine non se ne fece nulla per una motivazione davvero molto particolare.

Mentre il Barcellona è immerso nelle trattative per acquistare l'olandese Matthijs de Ligt dell'Ajax, emerge un curioso retroscena di calciomercato che avrebbe potuto portare il centrale difensivo a vestire la maglia del Manchester United in Premier League.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK