Il figlio d'arte lascerà sicuramente Firenze a giugno e avrebbe scelto la Juventus, pronta a offrire 50 milioni più Orsolini. Il club viola temporeggia, ma la volontà del giocatore potrebbe risultare decisiva.

0 condivisioni

di Simone Cola - 11/05/2019 11:38 | aggiornato 11/05/2019 11:43

Con l'approssimarsi di un finale di stagione che non ha più niente da dire, la Juventus sembra già proiettata nel futuro, l'obiettivo di lavorare in anticipo per completare quella che potrebbe essere una mini-rivoluzione: il prossimo calciomercato, infatti, cambierà il volto del club campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva in maniera consistente, e in questo senso Fabio Paratici è già al lavoro.

Indipendentemente dalla conferma o meno di Massimiliano Allegri in panchina - in questo senso una decisione sarà presa nei prossimi giorni dal tecnico e dalla società dopo un confronto con il presidente Agnelli - l'uomo responsabile del calciomercato juventino dovrà intervenire in tutti i reparti: e se in difesa non è sfumato il nome di Matthijs de Ligt, a centrocampo si continua a seguire Rabiot e in attacco viene monitorata con attenzione la situazione di Mauro Icardi all'Inter, ecco che il nome da stringere al momento potrebbe essere quello di Federico Chiesa.

L'attaccante esterno della Fiorentina avrebbe infatti deciso di proseguire la sua avventura professionale alla Juventus, ripercorrendo in questo senso il percorso già fatto a suo tempo da Federico Bernardeschi e sfidando l'umore di una piazza, quella viola, che mai accetterà di buon grado il trasferimento di un idolo agli odiati rivali. Del resto che Federico Chiesa sia destinato a terminare a giugno la sua avventura a Firenze, al di là delle dichiarazioni di circostanza di Vincenzo Montella arrivate alla vigilia della sfida con il Milan, sembra scontato.

Federico Chiesa, 21 anni, in questa stagione ha giocato complessivamente 38 partite segnando 12 reti, 6 in Serie A e 6 in Coppa Italia dove la Fiorentina si è fermata in semifinale.

Calciomercato, Juventus decisamente in vantaggio su Chiesa

La Fiorentina è consapevole di non poter trattenere in riva all'Arno un ragazzo che a 21 anni sta per concludere la sua terza stagione da professionista e ha mostrato fino a oggi una crescita importante e continua: l'ambizione di Chiesa, già tra i punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini, è quella di giocare ad altissimi livelli ed è qualcosa che il club viola non può offrirgli, e questo il motivo per cui nel prossimo calciomercato il ragazzo partirà.

Valutato dalla Fiorentina almeno 70 milioni di euro, Chiesa è finito da tempo nel mirino di numerosi top club e alla fine sembra che a contenderselo saranno Juventus, Inter e il Bayern Monaco ansioso di rinnovare gli esterni dopo gli addii agli iconici Robben e Ribery. I bavaresi però sarebbero già stati esclusi dal giocatore, desideroso di rimanere in Italia e di vestire il bianconero, club che più gli offrirebbe garanzie di crescita importanti come già avvenuto ad esempio con Bernardeschi.

Il problema semmai sorge da un punto di vista di valutazione economica: la Juventus non può spendere moltissimo per Chiesa, vista la necessità di intervenire su più reparti, e sembrerebbe aver proposto alla Fiorentina 50 milioni più il cartellino di Riccardo Orsolini, che dopo una prima parte di stagione negativa in prestito al Bologna con l'arrivo di Mihaijlovic in panchina è emerso come uno dei giovani più interessanti in circolazione.

La Fiorentina ci starebbe pensando, e anche se preferirebbe i 70 milioni cash che potrebbe garantirgli il Bayern Monaco forse sarà costretta dalla volontà di Chiesa ad accettare l'offerta juventina: il ragazzo infatti vuole soltanto il bianconero, esclude l'estero e mette in secondo piano anche l'offerta dell'Inter, dove pure avrebbe più possibilità di giocare dall'inizio. La determinazione del giocatore a questo punto potrebbe essere decisiva, e portare alla Juventus uno dei migliori talenti che il calcio italiano attuale può offrire.