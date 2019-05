Durante la cerimonia di premiazione del Player of the Year dei Blues, simpatico fuori programma che non farà piacere alle Merengues.

di Marco Ercole - 11/05/2019 00:00 | aggiornato 11/05/2019 00:04

La rincorsa, la finta e il pallone che entra alla destra del portiere. Eden Hazard è l'uomo copertina del recente passaggio del turno del Chelsea ai danni dell'Eintracht Francoforte in semifinale di Europa League. Si è incaricato di calciare il pallone decisivo dagli undici metri, con grande personalità e qualità. Due tra le tante caratteristiche che lo hanno fatto mettere in cima alla lista di calciomercato del Real Madrid per la prossima stagione.

Che piaccia a Zidane non è certo un mistero, così come non lo è che il club madrileno sia molto gradito dallo stesso Hazard. Quello che sembra un matrimonio annunciato, però, potrebbe non essere così scontato.

Ed è stato lo stesso calciatore belga a lasciare aperta qualsiasi soluzione, in occasione del gala di premiazione annuale del Chelsea, dove è stato insignito del premio di "Miglior gol dell'anno" e "Player of the Year". Quest'ultimo due volte: uno assegnato dallo sponsor Yokohama e un altro, decisamente più importante, derivato dai voti di tutti i giocatori del club londinese, i suoi compagni di squadra.

Giocare a Stamford Bridge - ha detto sul palcio Eden - e davanti ai nostri tifosi, è sempre un piacere. Per questo giochiamo. E visto che lo facciamo per un club così grande, è normale che si voglia sempre vincere. Andremo a Baku per tornare a casa con un trofeo.

Calciomercato, Hazard gela il Real Madrid: può restare al Chelsea

Nel corso della manifestazione, ovviamente, i conduttori si sono ben visti dal chiedere ad Hazard qualcosa in tema di calciomercato, riguardo l'interesse sempre più rumoroso del Real Madrid.

I tifosi però sono stati meno discreti con il numero 10 belga e, durante una delle tre premiazioni, uno di loro si è alzato e gli ha urlato di rinnovare il suo contratto con il Chelsea. Dopo qualche secondo di imbarazzo, ci ha pensato lo stesso Eden a spiazzare tutti con una battuta del tutto inaspettata:

Dove sta la penna?

Inutile dire che la risposta sia piaciuto moltissimo ai tifosi Blues, decisamente meno a quelli del Real Madrid. Certo, quello che nel calciomercato viene detto oggi, domani potrebbe avere tutt'altro significato. Hazard però si sarebbe potuto trincerare dietro un diplomatico "no comment" o facendo finta di non sentire. E invece ha voluto fare questa battuta. Chissà che non possa essere un indizio.