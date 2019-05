Blaugrana pronti a saccheggiare il club olandese. Il tecnico potrebbe prendere il posto di Valverde, per il centrocampista servono almeno 60 milioni di euro.

In casa Barcellona sta per prendere il via una mezza rivoluzione in vista della prossima stagione. L'eliminazione dalla Champions League, arrivata dopo il bellissimo 3-0 della semifinale di andata contro il Liverpool, non è passata inosservata né per la società né, tantomeno, per i tifosi: il brusco stop a un passo dalla finale della manifestazione per club più importante del mondo ha incrinato ancora di più i rapporti tra il tecnico Valverde e l'ambiente, sempre molto critico con l'ex allenatore dell'Athletic e i suoi metodi mai veramente apprezzati in pieno sin dall'inizio della sua avventura catalana.

Così a diventare decisiva sarà la finale di Copa del Rey contro il Valencia: qualora Valverde non dovesse portare a casa il titolo, il divorzio tra le parti sarebbe quasi garantito. Per la sua successione i blaugrana avrebbe messo nel mirino Eric ten Hag, allenatore dell'Ajax che quest'anno ha fatto vedere grandi cose in campo europeo. I Lancieri sono rinati sotto la guida di uno dei professionisti più preparati dell'intero calcio olandese, scelto in persona da quello che – a tutti gli effetti – viene considerato l'architetto del nuovo modello ajacide, ovvero Marc Overmars.

Barcellona e Ajax condividono una storica filosofia di gioco e gestione societaria, una sorta di simbiosi nata ai tempi di Johan Cruijff e proseguita negli anni con continui assi di mercato tra le due città. L'ultimo in ordine di tempo a lasciare Amsterdam per il capoluogo catalano è stato Frenkie de Jong, che raggiungerà il nuovo club a partire da inizio luglio. Il centrocampista potrebbe essere ben presto raggiunto dall'amico fraterno Matthijs de Ligt, uno dei difensori più quotati dell'intero calcio mondiale.

I giocatori dell'Ajax festeggiano un gol: la grande campagna di Champions League ha messo in mostra un sacco di pezzi pregiati, tra i quali spunta Donny van de Beek

Barcellona, van de Beek ultima tentazione di mercato: servono 60 milioni

Per lui i blaugrana sono al lavoro da tempo, addirittura da mesi, e nelle ultime ore hanno intensificato i contatti a tal punto da far sbilanciare anche i media spagnoli, che danno ormai in dirittura d'arrivo la trattativa tra le due società. Si parla di un accordo chiuso tra i 70 e i 75 milioni di euro, una cifra nemmeno poi tanto alta se si considera de Ligt come un classe 1999 con moltissimi margini di miglioramento. Ma il Barcellona sembra averci preso gusto, e qualora arrivasse l'avvicendamento in panchina tra Valverde e ten Hag, in Catalogna starebbero pensando a un ulteriore innesto proveniente dal club olandese.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla penisola iberica, il Barcellona avrebbe intenzione di portarsi a casa anche Donny van de Beek, centrocampista classe 1997 di grandissima qualità, che nell'Ajax attuale nasce come interno per poi trasformarsi in trequartista atipico con l'arrivo di ten Hag. Van de Beek porterebbe in dote quantità, geometrie e una discreta visione di gioco, oltre a una discreta media realizzativa affinata proprio in quest'ultima stagione. L'Ajax lo valuta almeno 60 milioni di euro, ma per averlo - viste le tanti pretendenti - i blaugrana saranno costretti a giocare al rialzo.

In Europa il giovane talento ajacide piace in maniera trasversale, dato che a oggi Amsterdam è stata letteralmente presa d'assalto dai vari emissari in rappresentanza di molte big del continente. L'Arsenal e il Bayern Monaco sembrerebbero le due più avanti nei discorsi imbastiti con Overmars, ma anche il PSG di recente si è mosso in maniera concreta. Sarà invece molto difficile vederlo in Italia, dato che - nonostante un paio di abboccamenti da parte di Inter e Milan - la cifra viene ritenuta fuori mercato anche solo per sedersi a parlarne. In Spagna van de Beek potrebbe tornare a fare l'interno di centrocampo: il Barcellona in salsa olandese sta per prendere definitivamente forma.