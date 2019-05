Il Lipsia blocca i bavaresi, il Borussia Dortmund vince contro il Fortuna Düsseldorf: a una giornata dal termine della Bundesliga, le Vespe non mollano.

0 condivisioni

di Stefano Fiori - 11/05/2019 17:31 | aggiornato 11/05/2019 17:37

La Bundesliga è ancora viva. Il Borussia Dortmund ringrazia il Lipsia, il Bayern Monaco rimanda la festa all'ultima giornata. Nulla è ancora deciso però: sabato 18 maggio, i bavaresi dovranno superare in casa l'Eintracht Francoforte: l'ex squadra di Niko Kovac è in piena lotta Champions. Proprio come il Borussia Mönchengladbach, prossimo avversario delle Vespe: il capitolo finale del campionato tedesco sarà un thriller lungo 90 minuti.

I bavaresi avrebbero potuto chiudere i conti per il loro 29° Meisterschale già oggi, ma alla Red Bull Arena di Lipsia non vanno oltre lo 0-0. In contemporanea, al Signal Iduna Park gli uomini di Lucien Favre superano 3-2 il Fortuna Düsseldorf e si riportano a -2 punti dal primo posto.

Bayern Monaco 75, Borussia Dortmund 73: questa la situazione in classifica a una sola partita dal termine. Oltre alle due lunghezze di vantaggio, i Roten hanno dalla loro anche la differenza reti: attualmente il dato recita +52 contro +36 dei gialloneri. Alle Vespe servirebbe un mezzo miracolo per riprendersi una Bundesliga che – almeno fino un mese e mezzo fa – era nelle loro mani. Poi la rimonta del Bayern, sei punti rifilati ai rivali nelle ultime cinque giornate. Sabato prossimo, il verdetto finale.

Christian Pulisic saluta con un gol il Signal Iduna Park: la prossima stagione volerà alla corte di Sarri al Chelsea

Bundesliga, il Lipsia blocca il Bayern Monaco

Che alla Red Bull Arena non fosse semplicissimo, Niko Kovac lo sapeva benissimo. Non tanto per le necessità del Lipsia, già sicuro dell'accesso in Champions League. La formazione di Ralf Rangnick, però, non partiva certo con l'intenzione di fare da sparring partner al Bayern Monaco.

I bavaresi sembrano ragionare troppo e incidere poco, Gnabry è il primo a impensierire gli ospiti e lo fa dopo 39 minuti di scarse emozioni. Nella ripresa, la svolta sembra essere a portata di mano: al 50' Leon Goretzka infila al volo la porta di Gulacsi. Tutto annullato però: il Var individua un fuorigioco millimetrico di Lewandowski, nulla da fare per gli ospiti. Nel finale ci prova Thomas Müller su punizione dal limite: palla che sfiora il palo. Dopo cinque minuti di recupero, tra Lipsia e Bayern finisce 0-0.

75 Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga 2018/2019-foto-76

Chiudi 1 di 75

Il Borussia Dortmund vince e tiene vivo il sogno

Tutt'altre emozioni al Signal Iduna Park. A cominciare dal vantaggio di Christian Pulisic: il talento Usa porta in vantaggo i suoi, per quello che rimarrà il suo ultimo gol davanti ai tifosi gialloneri. La prossima stagione volerà a Londra, alla corte di Maurizio Sarri, ma intanto aiuta le Vespe a tenere vivo il sogno.

La ripresa si apre con il pareggio del Fortuna: sul colpo di testa di Fink, il secondo portiere Hitz interviene in maniera totalmente maldestra. Poco male per i padroni di casa, che al 53' ritornano subito in vantaggio con la rasoiata di Thomas Delaney. Altri tre minuti e gli ospiti ottengono un calcio di rigore: dal dischetto Lukebakio manda fuori, deludendo i tifosi del Bayern collegati con un orecchio a Dortmund.

57 Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Borussia Dortmund v Fortuna Düsseldorf - Bundesliga 2018/2019-foto-58

Chiudi 1 di 57

Il finale di gara è un vortice di gol e occasioni: al 91' Götze porta i suoi sul 3-1, ma l'ex Samp Kownacki accorcia al 94'. La gara si chiude con l'assalto del Fortuna alla porta del Borussia: le Vespe però reggono l'urto e portano a casa tre punti vitali. Si deciderà tutto sabato prossimo, la Bundesliga è ancora viva.