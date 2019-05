Ex Barcellona inquadrato in tv ad Anfield: sospeso e multato dal club

Ex Barcellona inquadrato in tv ad Anfield: sospeso e multato dal club

Mentre Valverde cerca di rimediare ai suoi errori, in Spagna continuano a girare delle voci. Sarebbero stati proprio alcuni giocatori del Barcellona a svelare il problema che attanaglia lo spogliatoio. Sembra che le cinghie si siano spezzate e che ognuno stia iniziando a correre alla rinfusa. Manca quella disciplina che fa da garanzia alla salute della squadra. E le voci contribuiscono a presentare l'allenatore come il capro espiatorio di un club che fatica ad accettare di non comparire tra le finaliste della Champions League.

Valverde fatica a tenere le redini del Barcellona. Non basta dar di sprone, per avere il pieno controllo della situazione serve un polso fermo. Soprattutto se si ha a che fare con dei cavalli di razza. E all'interno dello spogliatoio dei Blaugrana ci sono almeno tre purosangue difficili da domare. Una loro impennata rischierebbe di gettare il tecnico spagnolo giù dalla sella. Il suo, stando a quanto riportato da Marca , è un equilibrio già precario.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK