Il centrocampista ivoriano ha appeso gli scarpini al chiodo

di Redazione Fox Sports - 10/05/2019 16:11 | aggiornato 10/05/2019 16:16

La giornata dei ritiri. Dopo Sergio Pellissier, anche Yaya Touré dà il suo addio al calcio giocato all'età di 35 anni. A dare la notiza è stato l'agente del centrocampista ivoriano, Dimitri Seluk, che ha parlato a Sport24 e ha svelato che in realtà il suo assistito aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo un anno fa:

Il suo match d'addio al Manchester City nella scorsa stagione doveva essere anche l'ultima partita della sua carriera da calciatore. Fisicamente avrebbe potuto reggere per altri cinque anni, ma siamo arrivati alla conclusione che non sarebbe stato lo stesso visto con il Barcellona e con il City. Così ha deciso di lasciare come un campione

Una volta lasciato il City a maggio del 2018 dopo otto anni in cui aveva collezionato 316 presenze e 82 gol, Yaya Touré ha firmato per l'Olympiakos con cui ha disputato appena 5 partite. In carriera il classe 1983 ha indossato le maglie di Monaco, Beveren e Metalurg Donetsk, oltre a quelle già citate. In bacheca, tra i tanti trofei, ha messo 1 Champions League, 3 Premier League e 2 Liga.