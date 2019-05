Il presidente Mauro Balata ha confermato il possibile slittamento della seconda fase del campionato cadetto. E in Sicilia si lotta per evitare la C.

La storia della Serie B si arricchisce dell'ennesimo capitolo grottesco. Dopo il cambio in corsa di format dello scorso anno, con la riduzione del campionato da 22 a 19 squadre per far fronte ai tanti ricorsi sulle richieste di ripescaggio, il campionato cadetto adesso sembra arrivato a un altro punto di non ritorno. Se nel prossimo weekend verrà definitivamente deciso chi accompegnerà in Serie A il Brescia, la seconda fase della stagione potrebbe non prendere il via nelle date stabilite dall'assemblea.

A dichiararlo è il presidente della Serie B Mauro Balata, che qualche giorno fa si è detto pronto a bloccare il campionato per far fronte alla grana Palermo. Il club siciliano attualmente è sotto osservazione da parte della Procura Federale, la cui prima udienza con i rosanero è prevista proprio in queste ore. L'intenzione dell'organo giudicante è quella di chiedere la retrocessione della società in Serie C o, in alternativa, una penalizzazione tale da far finire la squadra fuori dalla zona playoff a causa di quattro bilanci consecutivi falsati tramite l'operazione Mepal-Alyssa.

La difesa punta a contestare le accuse, ma Balata - per garantire il regolare svolgimento della seconda fase di torneo - è pronto a mettere tutto in stand-by:

Non ci sono altre vie: siamo pronti a rinviare sia i playoff che i playout per permettere che la situazione si stabilizzi.

I giocatori del Palermo festeggiano la vittoria di Ascoli: il sogno promozione potrebbe però trasformarsi in un incubo qualora la Procura Federale spedisse in C i siciliani

Palermo nel caso: rinviati playoff e playout di Serie B

La decisione verrà ufficializzata subito dopo la sentenza di primo grado, in vista della quale una nutrita squadra di legali del Palermo sta lavorando senza sosta ormai da settimane. I rosanero vogliono chiedere un rinvio dell'udienza in quanto il deferimento viene ritenuto contrario ai principi del giusto processo e nell'ambito del processo sportivo. La difesa è stata studiata nei minimi dettagli: come riportato da alcuni media locali, gli avvocati dei rosanero sosterranno l’incongruenza delle date di produzione della maggior parte degli atti, una presunta parzialità nell’acquisizione di documenti (tra i quali troviamo trascrizioni probabilmente incomplete delle intercettazioni) e la violazione di alcuni principi del Codice di Giustizia Sportiva.

Uno su tutti, quello legato all’opportunità della riapertura di indagini in seguito all’archiviazione di un precedente provvedimento nonostante non vi sia la presenza di nuovi fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, verrà chiesta la sospensione del processo a carico dell'ormai ex presidente Maurizio Zamparini, puntando sul fatto che la Co.Vi.So.C. non abbia mai ravvisato alcuna violazione. In tutto ciò a rimetterci sarà sicuramente il calcio giocato, perché paradossalmente nell'ultimo turno è proprio il Palermo a giocarsi l'accesso diretto alla prossima Serie A.

Mentre il Lecce ospiterà lo Spezia, i rosanero saranno di scena al Barbera contro il Cittadella, contro una squadra che punta a giocarsi le ultime possibilità di entrare nella griglia playoff. Gli stessi che, proprio a causa dei siciliani, adesso potrebbero essere rinviati di almeno una decina di giorni. Non solo, perché se i tempi dovessero ulteriormente allungarsi, ecco che gli scenari passerebbero da complicati a tragici. Insomma, le basi per un'altra estate di ricorsi e controricorsi paiono essere state gettate un'altra volta. In tal senso, la Serie B non delude mai.