di Mirko Colombi - 10/05/2019 22:10 | aggiornato 10/05/2019 22:15

Primo e quarto, separati da circa sette decimi. Rea e Bautista affrontano il weekend di Imola SBK con atteggiamenti diversi. Johnny vuole attaccare da subito, sfruttando l'agilità della sua Kawasaki nelle difficili curve cieche. Alvaro prende le misure a pista ed avversari, sapendo che gli occhi dei rivali e quelli dei tifosi lo punteranno dall'inizio alla fine. Il Cannibale mette il proprio nome in cima alla lista dei cronologici in entrambe le sessioni, il rookie del team Aruba - seppur velocemente - impara i segreti dell'Enzo e Dino Ferrari.

A motori spenti e microfoni accesi, i due si sono espressi in termini differenti. Mentre Rea si dipinge ottimista, Alvaro si defila, dicendo che il campione sarà il favorito nelle tre gare in programma. Strategia o verità? In effetti, i tempi sul giro confermano le parole del leader di classifica. Inoltre, in pista Johnny appariva più disinvolto del ducatista. Sebbene sia solo venerdì, il piede giusto è quello verde, con il pilota in rosso costretto ad aspettare.

Infatti, Daviesè risultato più veloce del compagno di squadra. Insolitamente. Chaz ha vinto molto ad Imola e vuole riprovarci. In ogni caso, domani vedremo come andrà, perché, quando si fa sul serio, i migliori escono allo scoperto. Rea quattro volte iridato usa fare così. Bautista, ex MotoGP, misura ogni mossa. Ed ogni parola. Siamo solo al quinto round su tredici, la SBK entra nel vivo qui in Italia. Il sole - e lea pioggia, pronosticata per domenica - potrebbero influire nelle tre manche da disputare.

SBK, Imola. Rea è carico: "Una buona possibilità per me"

Rea è forte a Santerno e non lo dicono solo le statistiche. Il campione del mondo in carica sa dove mettere le ruote e la sua ZX10RR ufficiale è agile e maneggevole. Un mix ideale e perfetto quello verde, perché la pista italiana richiede doti di coraggio e di guida al di sopra della media. Iniziare da padrone del venerdì potrebbe non significare nulla, oppure, potrebbe essere la prima vera reazione di Johnny, che vuole vincere di fronte ai tifosi Ducati.

Oggi mi sentivo bene in sella, merito del lavoro del team. Mi piace Imola, il tracciato è divertente, l'atmosfera è bella. Qui voglio dare il massimo di me stesso, perché vincere in Italia risolleverebbe classifica di campionato e morale della squadra. Non sarà facile riuscirci, ma domani attaccheremo dalla Superpole e proveremo a dettare il passo in gara. Sono ottimista e convinto dei mezzi miei e fiducioso nei confronti della moto

Bautista prudente: "Il favorito è Rea"

Il suo stile di guida oggi non era pulito come al solito. Starà gia soffrendo Alvaro? Eppure, il team Aruba ha effettuato test fondamentali qui ad Imola. Bautista, nonostante le prove, sostiene che la sua Panigale V4 R non sia a posto. Ballerina in staccata, di traverso in accelerazione, la numero 19 non mangiava l'asfalto come nei primi quattro round. Chaz Davies non è lontano da Johnny, quindi, forse le dichiarazioni dello spagnolo sono veritiere

abbiamo lavorato tanto nei turni di libere, faticando un pò con l'assetto. La moto non è perfetta, qui abbiamo problemi da risolvere. Ovviamente, reagirò, ma la strada è in salita per noi. Per le due gare, in caso di asciutto, vede bene Rea. Lui è il favorito qui ad Imola, io proverò a contenere il gap, correndo per il podio. Non sarà semplice tenere il passo di Johnny e della Kawasaki, però proverò ad infastidire Johnny

Domattina il sole bacerà la pista imolese. Salvo sorprese. Per domenica, invece, è prevista pioggia. In quel caso, non solo Rea e Bautista sarebbero trai papabili di vittoria. Potrebbe saltare fuori Chaz Davies, oggi molto veloce e concreto. Oppure, una Yamaha e, perché no, una BMW. Sarebbe bello vedere moto diverse vincere in SBK.