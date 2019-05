Ronaldo: "Quando il Barcellona perde non è mai colpa di Messi..."

Il fuoriclasse brasiliano torna a parlare dell'eliminazione del Barcellona in Champions League.

di Redazione Fox Sports - 10/05/2019 10:41 | aggiornato 10/05/2019 10:46

Ancora rimontato, ancora fuori dalla Champions League a un passo dall'atto conclusivo. Il Barcellona saluta per il secondo anno di fila la massima per competizione europea per club prima di arrivare in finale. Lo scorso anno era stata la Roma a estromettere i blaugrana, quest'anno è toccato al Liverpool.

Dell'eliminazione della squadra di Valverde, e in particolar modo della prestazione di Lionel Messi, ha parlato Ronaldo il Fenomeno ai microfono di Marca:

A Barcellona hanno una grande squadra, compreso il calciatore più forte al mondo. Ma sento sempre dire che quando perdono è colpa di Valverde, Coutinho e mai di Messi. Invece quando vincono è il Barcellona di Messi che vince. È una tremenda ingiustizia per tutti i giocatori e per lo staff tecnico

Ronnie ha proseguito:

Il Liverpool non è una sorpresa, è mancata anche un po' di fortuna al Barcellona. All'andata hanno fatto una grande partita con una prestazione straordinaria di Messi. Ma al ritorno il Liverpool è stato superiore per intensità e voglia

Sul Real Madrid e sul ritorno di Zidane:

i tifosi sono molto esigenti, non si può sempre vincere. Questa è una squadra vincente, auguro a Zinedine tutto il bene e spero possa ricominciare a conquistare titoli. A Madrid non ha bisogno di motivazioni, è il club più grande al mondo. Ha avuto una stagione complicata ma la gente si fida di lui perché ha una storia straordinaria, sia come allenatore che come calciatore"

E infine su Neymar ha detto: