Appena lo ha visto sui muri del suo palazzo situato tra via delle Aleutine e via delle Baleniere a Ostia ha quindi scelto di coprirlo, così si è armato di pennello e pittura bianca cancellando la figura di De Rossi che nulla a che vedere aveva con la politica.

A "confessare" di aver coperto il murales che raffigurava De Rossi con la maglia della Roma infatti è stato un uomo che vive nel palazzo su cui era stato disegnato il capitano giallorosso. L'inquilino di 92 anni però non ha agito per motivi di fede calcistica ma politica.

In quello che potrebbe essere il suo ultimo anno con la maglia della squadra si stanno sprecando gli attestati di stima verso un calciatore che è diventato grande non soltanto con la sua squadra del cuore ma anche con la Nazionale italiana che gli ha permesso di vincere un Mondiale nel 2006. Oltre a questo è arrivato per lui un omaggio persino da un sostenitore della Lazio che pochi giorni fa ha disegnato un murales che lo raffigura sui muri di un condominio di Ostia dove il giocatore è nato.

