Jonathan Rea e la Kawasaki ufficiale in vetta nelle prove di Imola SBK, Davies su Ducati e Sykes con la BMW inseguono la verdona numero 1. Quarto Bautista, Van Der Mark il migliore delle R1, Honda in difficoltà.

di Mirko Colombi - 10/05/2019 17:28 | aggiornato 10/05/2019 19:33

Inizia bene il venerdì SBK di Johnny Rea. Imola è una pista favorevole per il nordirlandese della Kawasaki, che firma in entrambi i turni il miglior tempo di sessione. Nonostante fossero prove libere, il numero 1 voleva provare a mettersi in testa e spaventare gli avversari. Soprattutto, il Cannibale partiva per mettere sale sulla coda alle Ducati, quella di Bautista in primis. Rosse che piazzano Davies in seconda posizione, su un tracciato molto gradito a Chaz.

Sykes è sempre velocissimo nel giro secco ed il terzo tempo lo conferma. La BMW è aggiornata in qualche particolare al Santerno, sebbene non abbia ancora montato il motore evoluto. Bautista conclude la giornata con la quarta prestazione, stando attendo a non commettere fatali errori. Per lui è il debutto all'Enzo e Dino Ferrari ed era meglio per lui prendere le misure di curve e staccate.

Anche perché chi qui sbaglia, paga. Ne sa qualcosa Eugene Laverty, caduto malamente nella mattinata. Con due polsi rotti. il weekend dell'irlandese è concluso e pure Jerez rischia di essere guardato di fronte alla tv. La miglior Yamaha in pista è quella dell'olandese Van Der Mark. Michael è stato più lesto di Lowes, Melandri e Cortese sulle restanti R1. Ancora nei bassifondi le Honda, invischiate nel gruppo dei corridori indipendenti. Imola SBK non sembra il posto giusto per le Fireblade marchiate HRC.

SBK Official Bautista parte con il quarto tempo nelle prove di Imola SBK

SBK, Imola: il campione Rea tiene viva la speranza, Bautista attento a non sbagliare

Provare a reagire è per Johnny fondamentale, nella speranza di tenere i giochi aperti che portano al titolo mondiale. Non avendo ancora vinto. il campione vuole riuscirci proprio in casa Ducati, Imola. L'Enzo e Dino Ferrari piace al pilota Kawasaki e pure la Ninja ben si adatta alle colline emiliane. 1'46"374 il limite del nordirlandese, inarrivabile per gli avversari. Ci ha provato Davies con una Panigale V4 R in forma, ma si è fermato a 155 millesimi.

Molto bravo Tom Sykes, terzo su una S1000 RR tutta da sviluppare. L'inglese colma con il proprio coraggio l'immaturità BMW, dodicesima con la seconda guida Reiterberger. Molto attento Alvaro Bautista, in un tracciato pieno di insidie. Il test effettuato qualche settimana fa ha aiutato il numero 19 che, comunque, nella pressione imposta dall'evento ufficiale, sta attento a non commettere errori. Compromettere il vantaggio accumulato proprio in Italia è l'ultimo cosa da fare per il leader di classifica.

Polsi spezzati e tanto rammarico. Laverty non è mai stato troppo fortunato al Santerno e, proprio oggi, ha rimediato un brutto infortunio. Fuori dai giochi, Eugene rischia di saltare anche il round di Jerez. Bautista, vedendo il collega ruzzolare nella ghiaia, ha ben pensato di andarci cauto. Non era cauto ma ha faticato Van Der Mark, il più rapido delle quattro R1 iscritte. Michael è galvanizzato dai bei risultati di Assen, ma qui l'olandese deve ripartire daccapo. Melandri è tredicesimo, dopo prove dedicate alla ricerca del set up ottimale. Le Yamaha avranno la possibiltà di mettersi in luce, mentre le Honda SBK, per il momento, non promettono bene.

Prove libere, i tempi cronometrati