Ligue 1, Dijon sanzionato in classifica per razzismo dei tifosi

La decisione diventerà esecutiva in caso di nuova infrazione. L'episodio incriminato si riferisce a un mese fa, con gli ululati al giocatore dell'Amiens, Prince Gouano.

10/05/2019

Una sentenza che farà storia e che apre nuovi scenari in tutta Europa. La Ligue 1 ha voluto mandare un chiaro segnale nella lotta contro il razzismo, un messaggio forte e che non fa alcuna distinzione tra responsabilità oggettiva e soggettiva di un club nei confronti dei propri tifosi.

Non solo, in Francia non si è voluto considerare nemmeno la "numerosità" delle persone in questione a rendersi partecipi degli atteggiamenti discriminatori, infliggendo una penalizzazione in classifica al club di appartenenza delle stesse.

Al Dijon è stato infatti tolto un punto dalla propria classifica con la sospensiva (la sanzione sarà applicata in caso di nuova infrazione) e la decisione è arrivata a distanza di quasi un mese dall'episodio incriminato, la partita di Ligue 1 contro l'Amiens valida per la 32esima giornata di campionato. In quell'occasione il match era stato interrotto momentaneamente quando il capitano degli ospiti, Prince-Desir Gouano, aveva subito degli ululati razzisti da parte di un tifoso di casa. Il giocatore si era avviato verso gli spogliatoi, chiedendo ai suoi compagni di seguirlo e abbandonare il campo.

Per noi è finita, non giochiamo più. Io e i miei compagni ce ne torniamo negli spogliatoi.

Successivamente il ragazzo in questione (un 22enne) era stato individuato e fermato dalle forze dell'ordine, così l'incontro era potuto riprendere e arrivare fino al triplice fischio (terminando 0-0). Il polverone mediatico che ne è conseguito è però andato avanti a lungo, diffondendosi a macchia d'olio incentivato anche dagli altri episodi simili avvenuti in Premier League e Serie A.

Il ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, subito dopo la partita aveva ricordato la necessità di lottare contro le discriminazione negli stadi della Ligue 1. Lo stesso Prince Gouano, aveva parlato così sul campo dopo il 90':

Ho sentito il verso delle scimmie. Mi sono voltato e in effetti c'era un signore che guardava nella mia direzione e continuava a farlo. Siamo nel 21esimo secolo, è inammissibile. Voglio solo veicolare un messaggio, quello dell'amore. Spero che questa persona abbia capito.

La persona in questione è un tifoso del Dijon di 22 anni, identificato e trattenuto in custodia cautelare per le 48 ore successive alla partita. Il ragazzo ha negato di essere stato l'autore degli ululati e ha presentato ricorso contro la sua incriminazione. A prescindere da come si svilupperà questa vicenda personale, però, il club ha già pagato: un punto di penalizzazione in classifica. Con la sospensiva, certo. Ma resta una sanzione che farà la storia.