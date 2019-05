PSG, Neymar: 3 giornate per la manata al tifoso

La decisione della Federazione francese sull'attaccante brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 10/05/2019 12:11 | aggiornato 10/05/2019 12:17

Sta collezionando squalifiche, Neymar. Dopo le tre giornate rimediate in Champions League per gli insulti rivolti sui social ad arbitro e VAR di PSG-Manchester United, il brasiliano ne prende altrettante in Ligue 1 per la manata rifilata a un tifoso dopo la Coppa di Francia persa 6-5 ai calci di rigore contro il Rennes.

Succede tutto poco dopo il triplice fischio, quando O'Ney sale le scale che portano al palco della premiazione e viene provocato da un tifoso reagendo con una manata. Un gesto che gli è costato tre turni di stop a cui potrebbero aggiungersene altri due (la pena è sospesa).

La squalifica risulta effettiva dal 13 maggio, ecco perché Neymar potrà scendere in campo domani contro l'Angers per la 36esima giornata di Ligue 1. Non ci sarà invece contro Dijon, Reims e nella prima giornata del prossimo campionato.