L'ex ct e il club nerazzurro hanno raggiunto un'intesa economica: 9 milioni di euro a stagione per 3 anni. E il belga potrebbe arrivare con Perisic a Manchester.

di Daniele Minuti - 10/05/2019 14:25 | aggiornato 10/05/2019 14:29

Il matrimonio fra Antonio Conte e l'Inter sembra essere sempre più vicino a celebrarsi. Dopo le dichiarazioni dell'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra di inizio settimana, il club milanese avrebbe fatto lo sprint decisivo per convincerlo ad accettare il progetto, trovando l'intesa economica con lui e dandogli anche delle rassicurazioni sul calciomercato.

Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di SportMediaset, la società nerazzurra avrebbe raggiunto un accordo di massima con il tecnico leccese che dovrebbe firmare con il Biscione un contratto di tre anni e percepire un ingaggio di circa 9 milioni di euro a stagione.

Un'offerta sicuramente rilevante che avrebbe portato Conte a dire sì al progetto di Suning, disposto a spendere sia per lui sia per la sostituzione di Spalletti (il cui allontanamento dovrebbe costare circa 28 milioni di euro lordi). E sul calciomercato spuntano già i primi nomi, come quello di Romelu Lukaku.

Accordo trovato fra Conte e l'Inter

Inter-Conte, accordo trovato: dal calciomercato arriverà Lukaku

In attesa che venga chiuso il discorso Champions League per l'Inter, che lunedì contro il Chievo si giocherà molto del suo piazzamento nei primi quattro posto della classifica di Serie A, il club sta già pensando a dare a Conte una rosa per vincere subito.

Il primo nome della lista è quello del centravanti belga del Manchester United, da tempo stimato dal leccese e che arriverebbe al posto di Icardi, sempre più intenzionato a lasciare Milano nonostante il probabile addio di Spalletti.

Nell'operazione potrebbe anche rientrare Perisic come parziale contropartita tecnica: il croato approderebbe così ai Red Devils un anno dopo la spietata corte fatta dal club inglese nei suoi confronti quando in panchina sedeva ancora José Mourinho, suo grande fan.

Gli altri nomi per l'attacco sono quelli di Dzeko e Zapata, ma con l'investimento che l'Inter vuole fare per Conte non sembra volerci essere intenzione di andare su delle seconde scelte. L'ex juventino si avvicina ai colori nerazzurri e l'intento della società è metterlo alla guida di una squadra che possa tornare ad alzare un trofeo già nella prossima stagione.