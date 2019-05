Chelsea-Eintracht è stata la seconda semifinale di Europa League che si è giocata questa sera, insieme a Valencia-Arsenal. La partita di Stamford Bridge ha visto il Chelsea scendere in campo con un leggero margine di vantaggio conferito alla squadra di Sarri dal gol segnato all'andata in terra tedesca, nel match finito 1-1. L'Eintracht, dal canto suo, ha cercato di interrompere lo strapotere inglese, che vede già due club d'oltremanica qualificate per la finale di Champions League.

