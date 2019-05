Il campionato di F1 torna in pista a Montmelò. Nel 2018 trionfò Hamilton con la Mercedes. Ecco tutte le informazioni per seguire il gran premio.

10/05/2019

Il campionato di Formula 1 si appresta a tornare in azione. In questo weekend si correrà il Gran Premio di Spagna 2019 presso il Circuit de Barcelona-Catalunya di Montmelò. Si tratta del quinto appuntamento della stagione.

La Mercedes si approccia a questo fine settimana con quattro doppiette messe a segno nei quattro precedenti GP, un record. Tranne in Bahrein, la scuderia di Brackley è stata sempre dominante. Non a caso Valtteri Bottas, vincitore nell'ultima gara di Baku, guida la classifica piloti della Formula 1 con 87 punti e precede di una sola lunghezza il compagno Lewis Hamilton. Il titolo è una questione tra loro due al momento.

In Spagna ci si attende una reazione da parte della Ferrari, che porterà nuovi aggiornamenti per cercare di contrastare la Mercedes. Una nuova sconfitta rischia di compromettere in maniera ancora più netta la rincorsa al titolo e anche l'umore generale del team. Sempre da tenere d'occhio anche la Red Bull, sul livello della scuderia di Maranello in Azerbaigian e che a Montmelò avrà ulteriori novità tecniche. Sarà interessante pure vedere la lotta dietro ai tre top team, dove c'è abbastanza equilibrio e si possono creare avvincenti duelli in gara.

Il podio della gara di Formula 1 nel Gran Premio di Spagna 2018

Formula 1, GP Spagna 2019: informazioni sul circuito e statistiche

Il Circuit de Catalunya-Barcelona dal 1991 ospita ininterrottamente il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Misura 4,655 Km ed è costituito da 16 curve. Si tratta di una pista che i piloti conoscono molto bene, dato che proprio lì ogni anno si svolgono i test pre-campionato. Le gare non sono granché spettacolari solitamente, visto che il tracciato non favorisce i sorpassi.

Il motore e il cambio non vengono troppo sollecitati, ma gli pneumatici sì a causa dei lunghi curvoni e dall'asfalto abrasivo. Pirelli in Catalogna porta le gomme con minor battistrada per evitare problemi di surriscaldamento. Le mescole a disposizione dei team sono C1 (hard), C2 (medium) e C3 (soft). Le monoposto dovranno avere elevato carico aerodinamico per affrontare le curve a media e alta velocità che caratterizzano il tracciato. L'efficienza aerodinamica è un fattore fondamentale, anche per poter sfruttare al meglio i pochi punti di sorpasso. Il rettilineo principale, dove si raggiungono circa 320 Km/h, è certamente la zona più indicata per tentare di superare.

Il primo vincitore assoluto a Montmelò fu Nigel Mansell con la Williams nel 1991. Ma il pilota più vincente della storia del circuito che sorge a 20 Km da Barcellona è Michael Schumacher, che vanta sei successi. Nel 2018 a trionfare fu Hamilton. Partito dalla pole position, l'inglese ha mantenuto la testa fino al traguardo. Doppietta Mercedes completata da Bottas, con Verstappen (Red Bull) sul podio. Vettel chiuse quarto. L'ultima vittoria della Ferrari in Catalogna è del 2013 con Fermando Alonso.

L'ultimo trionfo Ferrari nel GP di Spagna del 2013 con Alonso davanti a Raikkonen e Massa.

Programmazione diretta tv e streaming Sky Sport F1 e TV8

Il Gran Premio di Spagna 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 HD. Tramite le app SkyGo e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara in streaming anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le differite in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.