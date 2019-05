Il tecnico del Blues parla dopo aver conquistato la finale di Europa League: "È stata una partita bellissima ma sofferta".

La finale di Europa League è conquistata e ora Maurizio Sarri ha la possibilità di vincere il primo trofeo in carriera con il suo Chelsea dopo il successo ai calci di rigore nella sfida contro l'Eintracht Francoforte.

Le parole di Sarri dopo Chelsea-Eintracht Francoforte

L'ex allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale della partita di Stamford Bridge, commentando la sofferta vittoria della sua squadra arrivata dopo più di 120 minuti.

È stata una partita difficile ma bellissima da vedere, l'Eintracht è dinamico e pericoloso e noi abbiamo finito la benzina nel secondo tempo. Il calcio inglese è in grande crescita, se si togliesse una Coppa di Lega sarebbe ancora meglio. Ma il mondo calcistico qui è diverso. Mi congratulo coi miei giocatori, hanno giocato con la pressione addosso. Se mi rivedrete in Italia? Al momento no.

Una grande soddisfazione per Sarri che ora avrà tutto il tempo per preparare la partita di Baku in programma il 29 maggio contro l'Arsenal, in un derby londinese che assegnerà la vittoria dell'Europa League. A BT Sport poi è arrivata una curiosa rivelazione.