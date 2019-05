Titolare solo sette volte nella prima parte di stagione, il centrocampista ora è decisivo con buone prestazioni e gol: "Prima stavo in panchina, ora mi sento importante per la squadra".

di Luca Guerra - 10/05/2019 11:47 | aggiornato 10/05/2019 22:52

Finalista di Europa League, matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Per il Chelsea il mese di maggio è iniziato con il piede giusto. La penultima giornata di Premier League ha permesso di blindare la presenza nei primi quattro posti della classifica, la vittoria ai rigori contro l'Eintracht ha consegnato ai Blues l'ultimo atto della competizione europea da giocare contro l'Arsenal. Una delle firme comparse in calce alla corsa del gruppo di Maurizio Sarri è quella di Ruben Loftus-Cheek.

Nel giro di cinque giorni il centrocampista inglese classe 1996 ha trovato per due volte il gol: prima nel 3-0 inflitto in campionato al Watford, poi con uno splendido inserimento su invito di Hazard per il temporaneo 1-0 sull'Eintracht. Mezzala di fisico e qualità, rientrato alla base dopo la stagione al Crystal Palace, Loftus-Cheek non ha però avuto un inserimento semplice negli schemi di Sarri.

Il suo score stagionale parla chiaro. Dopo una prima parte vissuta ai margini, con sole due presenze da titolare nel girone di andata di Premier League, dal 30 gennaio in poi Sarri non ha mai fatto a meno del suo numero 12. Sempre in campo in Premier dalla 24^ giornata in poi, mentre in Europa League il rapporto di Ruben con l'11 titolare è rimasto lo stesso della seconda parte del 2018, quando aveva giocato dal primo minuto cinque delle sei partite del girone. Solo nel ritorno dei quarti contro lo Slavia Praga il 23enne è rimasto in tribuna, mentre tra gli ottavi contro la Dinamo Kiev e la semifinale di andata a Francoforte era stato decisivo con tre assist. Merito della ritrovata fiducia dell'allenatore italiano, spiega lui:

È bello sentirsi un giocatore importante per il Chelsea. Per me è una sensazione nuova, visto che sono stato spesso in panchina con questo club. Al Crystal Palace mi sentivo un calciatore di primo piano perché giocavo spesso e aiutavo la squadra a vincere.

Le presenze stagionali totalizzate da Loftus-Cheek con il Chelsea sono ben 39 (16 da titolare) con 10 reti e 5 assist. Numeri di un calciatore che va verso la consacrazione, in grado di entrare prima a far parte delle rotazioni nel centrocampo dei Blues e poi di conquistare un posto di primo piano. Il diretto interessato però non ha mai avuto dubbi sulle possibilità di diventare importante negli schemi del suo allenatore e si vede ancora a lungo a Stamford Bridge.

In estate, quando sono tornato dalla Coppa del Mondo, ho parlato con mister Sarri e mi ha trasmesso grande fiducia. Futuro? Io sto bene qui, non c’è nessun motivo che mi possa far pensare di lasciare questo club.

Il suo dinamismo è diventato fondamentale per il Chelsea nelle ultime settimane, ma Loftus-Cheek è già da più di un anno nell'orbita della nazionale inglese, tanto da aver preso parte ai Mondiali in Russia nella scorsa estate. Ora il Ct Soutghate è intenzionato a convocarlo anche in vista delle fasi finali di Nations League.

Così si scopre che Sarri lo ritiene talmente importante che, come riportato da Sun, vorrebbe che non venisse convocato con l'Inghilterra per non avere ancore quei problemi alla schiena che l'hanno tormentato in passato. Da riserva a pilastro. Il 2019 per Loftus-Cheek è l'anno della definitiva maturazione.