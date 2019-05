Secondo Mundo Deportivo sarebbe vicino l'accordo tra Inter e Barcellona per il trasferimento del centrocampista croato per circa 50 milioni di euro.

10/05/2019 15:31

L'Inter è vicino all'acquisto di Ivan Rakitic. Lo scrive Mundo Deportivo, quotidiano da sempre molto vicino alle vicende del Barcellona e quindi molto attendibile quando si parla di cose blaugrana. Secondo il giornale iberico i nerazzurri sarebbero a un passo dall'accordo con il club catalano, che dovrebbe lasciar partire il classe 1988 per circa 50 milioni di euro.

Resterebbe ora da attendere l'ok del giocatore, che in stagione ha collezionato 51 presenze, 5 gol e 9 assist. Rakitic ha un contratto in scadenza nel 2021 e vorrebbe prolungarlo ottenendo un sostanzioso adeguamento. Diverse invece le intenzioni del Barcellona, deciso ad attuare una piccola rivoluzione che includerebbe anche l'addio all'ex Siviglia. Non a caso il Barça ha già preso dall'Ajax il centrocampista classe 1997 Frankie De Jong, pagato 75 milioni più 11 di bonus.

Nell'Inter Rakitic ritroverebbe i connnazionali Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, due motivi in più per accettare la corte dei nerazzurri. Un eventuale accelerata dell'operazione arriverà a giugno, quando sia Inter che Barcellona si saranno messe alle spalle la stagione in corso e inizieranno a tracciare la strada da percorrere in futuro.