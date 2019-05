L'accordo prevede che l'Atletico paghi una parte degli 80 milioni spesi dal Chelsea nel 2017 per acquistarlo dal Real Madrid. Ma il club londinese, che deve far fronte al bloco del mercato, potrebbe anche decidere di richiamarlo alla base sfruttando una clausola che permette di esercitare un diritto di riscatto entro il 15 luglio.

Arrivato a gennaio dai Blues in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto fissato a 55 milioni di euro, il classe 1992 (14 presenze, 6 gol e 1 assist in Liga) s'appresta quindi a indossare la maglia dei Colchoneros anche nella stagione 2019/20.

