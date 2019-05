La massima divisione cestistica greca è alle prese nuovamente con schermaglie che potrebbero minare credibilità e prosieguo della stagione.

10/05/2019

L’inimicizia tra Panathinaikos e Olympiakos continua ad infiammare lo sport greco. Non a caso continua ad essere chiamato “il derby degli eterni nemici”, oppure “la madre delle battaglie”. Quella che un tempo rappresentava la lotta tra l’alta società ateniese e la classe operaia portuale del Pireo, ora rimane una sfida incandescente, soprattutto sui campi di pallacanestro.

Negli ultimi tempi, però, la sfida tra le due società che dominano in maniera incontrastata il campionato ellenico si è sempre più allontanata dal parquet. Le schermaglie proseguono adesso tra minacce, ritiri ed insulti per mezzo di lettere e comunicati stampa.

Per questo la credibilità del basket greco è sempre più minata. Proprio quando l’Esake, la massima categoria cestistica, si apprestava a chiudere la propria stagione regolare, l’ambiente è stato scosso da una forte presa di posizione da parte del Panathinaikos, giunta dopo la rinuncia di un arbitro a dirigere la gara dell’Olympiakos, poiché poco gradito proprio da quest’ultima.

Le origini del conflitto

La cronologia dei fatti: l’arbitro Panagiotis Anastopoulos era stato designato per la partita tra Olympiakos e Promiteas Patras. Questi faceva parte della terna arbitrale che aveva spinto i biancorossi a non proseguire dopo l’intervallo il derby di coppa nazionale con il Pana dello scorso marzo. I vertici del Pireo avevano inoltre annunciato che non avrebbero disputato altre gare della stagione se uno dei tre direttori di gara (Manos, Panagiotou e appunto Anastopoulos) fosse stato scelto per arbitrare una loro partita. Scelte che erano costate diversi punti di penalizzazione, e all’alba di questo match, probabilmente la retrocessione in seconda divisione, viste le due rinunce già avvenute durante l’annata.

Ma a cambiare le carte in tavola ci hanno pensato circa un centinaio di tifosi biancorossi, radunatisi nei pressi dell’abitazione dell’arbitro per intonare cori offensivi verso lo stesso, oltre che lanciare una molotov contro un’auto delle forze dell’ordine presenti in loco. Perciò Anastopouolos ha rinunciato a dirigere la partita, disputata regolarmente, terminata 86-59 per l’Olympiakos, che ha quindi temporaneamente evitato la retrocessione. A quel punto è arrivata la protesta della società biancoverde, che ha deciso di non prendere parte all'ultima sfida di campionato contro il Kymis.

Non giocheremo fino a quando non prevarrà la legalità e non il terrorismo e l’illegalità che cerca di imporre l’Olympiacos con la connivenza di chi comanda. Il Panathinaikos non può rimanere impassibile davanti alle buffonate di due bambini viziati (i fratelli Angelopoulos) che per coprire i propri problemi volevano chiudere la stagione al più presto ed in ogni modo anche mettendo in pericolo delle vite umane. La legge è chiara. Ai fratelli Angelopoulos deve essere vietato qualsiasi coinvolgimento nello sport. In uno stato in cui “lo stato è l’Olympiacos, il Panathinaikos non ha posto. O noi o loro.

La lunga giornata nella federbasket greca

La federazione aveva già in programma un'assemblea straordinaria, convocata in tarda mattinata. All'ordine del giorno, lo slittamento dei sorteggi dei playoff, previsti nella giornata di ieri. Assemblea poi spostata alle ore 16, proprio a causa dei continui disordini causati dalle due società, specie la rinuncia del Pana di scendere in campo. Quest'ultima infatti avrebbe falsato anche la corsa alla salvezza, portando il Lavrio alla retrocessione. In lega si presentano le massime cariche dei due club, che rilasciano alla stampa dichiarazioni dal sapore aspro: "Siamo qui per salvare il basket greco, per l'ultima volta", le parole del GM biancorosso Stavropoulos. "Si vergognano di presentarsi?", tuona il presidente del Pana Giannakopoulos, riferendosi all'assenza dei proprietari dell'Olympiakos.

Durante dell’assemblea l’Olympiacos chiede l'azzeramento dei contratti televisivi e il passaggio del campionato da 14 a 16 squadre, di modo da non costringere alla retrocessione il Lavrio, penalizzato dalla rinuncia del Panathinaikos. Ma la richiesta che salta maggiormente all'occhio è lo stop della stagione e la mancata disputa dei playoff per lo scudetto. La risposta del Panathinaikos è lapidaria: l'Olympiakos deve essere esclusa dal torneo. L'assemblea passa dunque alle votazioni, che evidenziano il netto rifiuto alla proposta biancorossa (12 voti sfavorevoli, uno a favore ed una scheda bianca). Giannakopoulos si lascia andare dunque ad un lungo comunicato, annunciando di voler tornare a competere in campionato, con particolare attesa anche per l'Olympiakos: "Vuol dire che invece di batterli di 20, vinceremo di 40 punti"

L'annullamento dei playoff è dunque scongiurato. Gli spareggi sono solo rinviati, mentre oggi, venerdì 10, si conoscerà la penalizzazione del Panathinaikos per la mancata presenza alla sfida con il Kymis. Secondo le previsioni di stampa ed addetti ai lavori, gli attuali campioni in carica potrebbero essere declassati al terzo posto in graduatoria. In questo modo sarebbe l'AEK Atene di coach Luca Banchi ad approfittare dei litigi delle compagini "cugine", potendo così chiudere in testa la stagione regolare. La classifica delle qualificate ai playoff che si potrebbe delineare sarebbe la seguente: AEK Atene, Peristeri, Panathinaikos,Promitheas, Paok, Olympiacos, Ifaistos, Holargos

Dovesse accadere ciò, in attesa ovviamente di comunicazioni ufficiali, l’AEK affronterebbe l’Holargos, ma soprattutto ci sarebbe un clamoroso derby al primo turno. Quale? La madre di tutte le battaglie, quella destinata a non esaurirsi praticamente mai: Panathinaikos-Olympiakos...