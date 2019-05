Il brasiliano è passato ai blaugrana nel gennaio 2018 per 120 milioni di euro più 40 di bonus. E come riporta Liverpool Echo, 5 di questi 40 milioni di variabili sarebbero spettati al club inglese nel caso in cui i catalani fossero approdati almeno ai quarti di Champions League.

I blaugrana sono stati eliminati in semifinale e hanno dovuto versare 5 milioni nelle casse dei Reds per una clausola prevista nel contratto di Coutinho.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK