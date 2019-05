UFC 237 - Namajunas vs Andrade: fuoco e fiamme da Rio de Janeiro

Tutto pronto per la card della promotion più importante al mondo che andrà in onda da Rio de Janeiro. Oltre al titolo in palio, presenti in card i beniamini Anderson Silva e Jose Aldo.

di Giovanni Bongiorno

È una main card spettacolare, quella che andrà in onda - come al solito dalle ore 4.00, nella notte fra sabato 11 e domenica 12 maggio su DAZN - da Rio de Janiero. Il copione sembra dire, come spesso in questi casi, Brasile contro resto del mondo. È una scelta singolare ed ammirevole quella fatta dalla campionessa dei pesi paglia UFC Rose Namajunas (8-3), che ha scelto di difendere la cintura in casa della sua avversaria, la durissima Jessica Andrade (19-6), già contendente al titolo; motivo per il quale la sfidante ha ringraziato la campionessa per l'opportunità.

Nel co-main event ci sarà il ritorno della leggenda Anderson Silva (34-9, 1 NC), pronto ad incrociare i guantini con il duro Jared Cannonier (11-4), forte di una vittoria sconcertante ai danni di David Branch. Silva è parso in netto calo nelle ultime uscite, ma grazie alla sua esperienza è riuscito ad arrivare più o meno indenne alla fine di ogni battaglia. Nonostante infatti il calo netto del Ragno, nessuno in UFC dopo Chris Weidman è riuscito a finalizzarlo, ma il brasiliano vanta appena una vittoria negli ultimi 7 match. Anche per lui si presenta la spietatezza di Padre Tempo.

Prima dei due eventi principali, intratterrà la folla l'uomo conosciuto come il Re di Rio, che sta percorrendo la strada della sua redenzione. La prova che dovrà sostenere l'ex dominatore dei pesi piuma UFC e WEC Jose Aldo (28-4) non è delle più semplici. Dopo essersi riscattato contro il suo connazionale Renato Moicano, il brasiliano dovrà affrontare il pericolosissimo Alexander Volkanovski (19-1), a quota 16 vittorie consecutive, 6 delle quali ottenute in UFC. La sua ultima vittima è stata Chad Mendes, ex sfidante al titolo dei pesi piuma, ritiratosi dopo la sconfitta.

Jessica Andrade abbraccia uno dei suoi secondi dopo la vittoria

UFC 237, Rio offre grandi match

Il main event tutto al femminile ha davvero un fascino particolare. Le WMMA non hanno mai avuto così tanto lustro, vedendo dietro di esse le apparizioni delle due leggende sopra citate. Jose Aldo e Anderson Silva non sono più campioni, ma il loro star power è ancora di livello assoluto, specie in una piazza come quella di Rio de Janeiro; fra la Namajunas e la Andrade però ci sarà un titolo in palio, quello stesso titolo che l'ex campionessa Joanna Jedrzejczyk difese proprio contro la brasiliana, ma che non riuscì a difendere dall'assalto di Rose, pronta poi ad effettuare la prima difesa proprio contro la polacca in una battaglia durata cinque round.

Le chiavi per la vittoria

Rose Namajunas è una campionessa completa, dall'ottimo allungo e dallo stile poco ortodosso. È stato proprio il suo stile ed i suoi blitz improvvisi a sorprendere una campionessa dallo stile ortodosso e composto quale è quello della Jedrzejczyk. La boxe che cerca sempre l'esterno della guardia avversaria, chiusure ed aperture di combinazioni spesso in low kick, la Namajunas ha costruito pian piano il proprio stile, evolvendosi ad ogni nuova uscita. Il suo grappling ed il suo submission game sono fra i migliori di categoria, ma non deve fare l'errore di sfidare Jessica Andrade in linea verticale.

La brasiliana è probabilmente la fighter che, quanto ad esplosività e forza, fa più paura nell'intera categoria delle 115 libbre. In questa divisione è stata battuta solo dall'ex campionessa; per trovare una sconfitta meno recente bisogna scomodare Raquel Pennington, che la finalizzò con una rear-naked choke nel settembre 2015, nella divisione delle 135 libbre. Il soprannome della Andrade dice tutto: Bate Estaca, il battipalo, indice della violenza e dell'esplosività propria dei colpi della brasiliana.

Per portare a casa il match, la campionessa dovrà dar fondo ad ogni sua risorsa: la sfidante ha l'esperienza e l'abilità dalla corta distanza nello stand-up che è sicuramente dalla sua, Namajunas però è molto efficace con colpi e combinazioni dalla lunga distanza ed è capace di attirare nel proprio range le sue avversarie, invitandole ad esporsi per poi rientrare con l'efficace counterstriking.

I colpi larghi come ganci e calci circolari sono armi potentissime per la brasiliana: è ancora impresso nelle menti il colpo col quale ha spento le luci ad una coriacea Karolina Kowalkiewicz a UFC 228. L'allungo della campionessa però è pari a 165 cm, il suo footwork è vario e veloce, ragion per cui, se sostenuta da un buon cardio, Rose potrebbe far fronte in maniera relativamente abbordabile ai soli 157 cm d'allungo della sfidante ed al suo stile da toro. Stilisticamente, il match promette davvero fuoco e fiamme. Per raggiungere la Namajunas, Andrade dovrà pressare in maniera continua e forsennata, cercando di non inciampare sui colpi di rientro di Rose, che ha dimostrato di poter mettere KO chiunque a seguito dell'impresa sull'ex campionessa. Dal punto di vista del grappling inoltre Namajunas ha dimostrato di poter dire la sua e di essere perfettamente a proprio agio, a patto che non conceda alla sua avversaria di sfogare il proprio pericoloso ground and pound. La parete potrebbe essere una fondamentale alleata di Andrade che, fintando ed avanzando, potrebbe tagliare le distanze e costringere lì la Namajunas, ma il footwork estremamente dinamico della campionessa suggerisce piuttosto il contrario, ovvero che sarà la Andrade ad andare spesso a vuoto.

Non ci resta che attendere la notte fra sabato e domenica per saperne di più. Intanto, rivediamo insieme la main card, così strutturata:

(C) Rose Namajunas vs Jessica Andrade (titolo dei pesi paglia)

Anderson Silva vs Jared Cannonier (pesi medi)

Jose Aldo vs Alexander Volkanovski (pesi piuma)

Thiago Alves vs Laureano Staropoli (pesi welter)

Francisco Trinaldo vs Carlos Diego Ferreira (pesi leggeri)

L'appuntamento, come già detto, sarà a partire dalle ore 4.00 su DAZN, nella notte fra sabato 11 e domenica 12 maggio.