Torino, alta tensione: lite tra Sirigu e Rincon in allenamento

I granata sono reduci dal pareggio per 1-1 nel derby contro la Juventus e ora sono a quota 57 punti, a -2 da Roma e Milan e a -5 dall'Atalanta quarta. La squadra di Mazzarri ha bisogno assolutamente di una vittoria per continuare a coltivare il sogno europeo. Ma serve chiarirsi e ritrovare in fretta la serenità.

In un video postato sui social si vedono i due avvicinarsi e urlarsi contro, prima che i compagni intervengano evitando che la situazione degeneri. Successivamente l'ex estremo difensore del PSG è stato accompagnato negli spogliatoi per sbollire la rabbia.

Alta tensione in casa Torino a tre giorni dalla partita contro il Sassuolo valida per la 36esima giornata di Serie A. Durante una seduta d'allenamento sono infatti quasi venuti alle mani Salvatore Sirigu e Tomas Rincon.

