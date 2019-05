Il Dottore si schiera dalla parte dello spagnolo e ammette che senza di lui la Honda oggi non avrebbe portato a casa grandi risultati in questo campionato di MotoGP

di Antonio Russo - 09/05/2019 11:46 | aggiornato 09/05/2019 16:51

Valentino Rossi era partito alla volta di Jerez con il morale a mille e la speranza di poter finalmente afferrare in Spagna quella vittoria sfiorata ad Austin che manca da ormai due anni.

Purtroppo per il Dottore però sul circuito andaluso la sua Yamaha è parsa ricadere in quel baratro tecnico che ne ha caratterizzato l'ultimo biennio. Nel quarto appuntamento di questo campionato di MotoGP il rider di Tavullia ha chiuso solo sesto, ben lontano dal vincitore Marquez.

Come riportato da Motorsport-total, a margine del Gran Premio il pilota del team di Iwata ha analizzato le proprie possibilità di restare attaccato alla lotta per il titolo.

Se saremo in grado di restare vicini alla lotta per il Mondiale allora sarà tutto più interessante perché naturalmente è piacevole avere un obiettivo importante in mente. Bisogna dire però che Marquez a la Honda vanno molto forte quest'anno.

Rossi: "Crutchlow sfortunato sin qui"

Nonostante i tanti complimenti ricevuti però ad oggi la HRC sembra giocare ad una sola punta con Marquez che è l'unico capace di far andare forte questa moto.

Ci servirà la combinazione giusta di pilota e moto per cercare di stare vicino a lui e infastidirlo un po', ma ho paura che sarà veloce tutto l'anno. Senza Marc la Honda oggi sarebbe nei guai.

Ad onor del vero però bisogna ammettere che con un pizzico di fortuna in più Cal Crutchlow sarebbe potuto salire sul podio in quasi tutte le gare a dimostrazione che questa Honda non è poi una moto così cattiva.

In Qatar Crutchlow è salito sul podio. In Argentina lui è stato molto veloce e solo quella falsa partenza ne ha penalizzato la gara e ad Austin si trovava in terza posizione quando è caduto. Insomma Cal poteva andare a podio in tutte le gare.

Valentino Rossi però non può fare a meno di riconoscere il grande valore del proprio avversario che negli ultimi anni ha dimostrato indubbiamente di essere il pilota più forte della MotoGP.

Penso che la Honda sia una moto molto buona, ma Marc è quello che la guida al meglio ed è indubbiamente il più veloce.

Per quanto concerne la stagione di Valentino Rossi, ad attenderlo ci saranno delle piste che storicamente gli hanno sempre sorriso e la speranza per lui e che tra questi tracciati possa arrivare la tanto agognata prima vittoria stagionale.