Salah e compagni vittoriosi sia a Wembley che ad Anfield nei due scontri diretti stagionali contro gli Spurs. Ma a livello di gioco regna l'equilibrio.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 09/05/2019 11:02 | aggiornato 09/05/2019 11:07

La finale di Champions League 2018/19 parlerà solo inglese. Alla fine di una cavalcata emozionante, Liverpool e Tottenham si sono guadagnate l'accesso all'ultimo atto della competizione per club più importante al mondo. Merito, soprattutto, del grande lavoro svolto dai due rispettivi allenatori: se Jurgen Klopp ha saputo dare identità ai Reds facendo leva principalmente sulle motivazioni corali, Pochettino ha raggiunto il traguardo portando idee sul lungo periodo. Le due squadre giocano un calcio intenso e sempre molto propositivo, perché in campo entrambi i manager mandano sempre dai quattro ai cinque elementi offensivi.

C'è infatti infatti un filo conduttore che accomuna le due gestioni: segnare un gol più dell'avversario. Se il confronto diretto tra i due al momento propende lievemente verso il tedesco, gli incroci di quest'anno hanno sottolineato come il gap tra le due squadre non sia così rimarcato. Il Liverpool ha dimostrato di sapersela giocare alla pari con tutte le big d'Europa e può contare sul fattore Anfield, dove i Reds sono una vera e propria macchina da guerra, mentre gli Spurs - che nel cammino in Champions League hanno vita relativamente più facile - hanno confermato il grande lavoro fatto da Pochettino nell'arco di un progetto pluriennale all'interno del quale, per necessità di forza maggiore, l'argentino ha dovuto rinunciare a qualunque rinforzo di mercato.

I precedenti in stagione fanno però ben sperare Jurgen Klopp e i suoi ragazzi: quest'anno Liverpool e Tottenham si sono incrociate solo per le due classiche partite di Premier League, vinte entrambe da Salah e compagni con il medesimo risultato finale (2-1). Nonostante ciò, in entrambi i casi si è trattato di due sfide molto equilibrate, risolte esclusivamente dalle giocate dei singoli che, ancora una volta, si sono rivelate decisive nei momenti clou. In gara secca però può succedere davvero di tutto, ed è per questo che al Wanda Metropolitano il Tottenham non partirà assolutamente battuto.

Una fase di Liverpool - Tottenham, partita di Premier League giocata quest'anno ad Anfield: i Reds si sono imposti 2-1 in entrambi i precedenti stagionali contro gli Spurs

Liverpool - Tottenham: i precedenti in stagione dicono Reds

Le due squadre si sono trovate di fronte per la prima volta il 15 settembre, quando davanti agli otre 80mila spettatori di Wembley il Liverpool si è imposto 2-1 grazie a due reti segnate a cavallo tra i tempi. I Reds di allora erano decisamente diversi da quelli attuali: in mezzo alla difesa figurava ancora Joe Gomez, poi col tempo (e a causa degli infortuni) scalzato dall'ottimo Matip, e a centrocampo Fabinho non era ancora riuscito a ritagliarsi il proprio spazio. Già allora però Wijnaldum era il vero fattore di rottura della squadra, come testimonia il gol del vantaggio segnato al 39esimo su bella imbeccata di Salah.

Che, nella ripresa, dà il via all'azione poi finalizzata da Firmino per il momentaneo 2-0. Un parziale pesante, soprattutto per ciò che fino a quel momento aveva messo in campo il Tottenham, vicino al gol a più riprese nella prima parte di gara quando Alisson, in un paio di occasioni, si è visto costretto a murare i tentativi di Kane ed Eriksen. Solo nei minuti di recupero è arrivato il gol della bandiera, segnato da Erik Lamela: il trequartista argentino, entrato mezz'ora prima al posto di uno spento Dembélé, ha approfittato di una dormita difensiva ospite per battezzare imparabilmente, ma anche inutilmente, Alisson.

Il 31 marzo si è giocato invece il match di ritorno. Ad Anfield sono i Reds a fare la partita per la maggior parte del tempo, giocando una prima parte di gara quasi a senso unico. Il gol di Firmino, bravo a raccogliere un invito dalla sinistra di Robertson, rappresenta solo la minima parte di occasioni capitalizzata dal Liverpool, che dalle parti di Lloris si presenta a più riprese sfiorando il raddoppio in diverse circostanze. Il Tottenham non è particolarmente brillante, ma a metà ripresa Lucas Moura - l'eroe di Champions League - sfrutta una giocata tra le linee di Eriksen per trovare il gol del momentaneo 1-1.

Finita? Macchè: il Liverpool non muore mai e, subito dopo la rete del brasiliano, riprende a macinare gioco. Da lì in poi i Reds assaltano la porta di Lloris, bravo a vestire i panni del supereroe togliendo dalla porta i tiri di Mané e Salah. Poi, nel recupero, il portiere francese viene giustiziato da una deviazione di Alderweireld, un autogol sfortunato che però permette ai padroni di casa di rimanere in scia del Manchester City, portando i Reds sul 2-0 nello scontro diretto stagionale tra le squadre. Ma a Madrid sarà tutta un'altra storia, dove i precedenti non conteranno più nulla.

Liverpool - Tottenham: i precedenti della stagione 2018/19