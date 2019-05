Nell'andata del doppio confronto in Premier League, il Liverpool di Klopp non ha avuto problemi a imporsi a Wembley. A sbloccare il risultato ci ha pensato uno dei due eroi dell'impresa di Anfield, Wijnaldum, con un gol prima dell'intervallo. Nella ripresa è stato uno dei grandi assenti di due giorni fa a mettere in ghiaccio la partita: Roberto Firmino. Inutile la rete a tempo scaduto dell'ex giallorosso Lamela.

Nella loro carriera Pochettino e Klopp si sono incontrati solo sulle panchine di Tottenham e Liverpool e il bilancio è nettamente a favore del tedesco : su nove scontri diretti quattro successi Reds, quattro pareggi e solo una vittoria dell'argentino nella scorsa edizione di Premier League. Anche la bacheca dei trofei è una sentenza: il tecnico di Stoccarda ha vinto due Meisterschale, due Supercoppe di Germania e una Coppa di Germania con il Borussia Dortmund, mentre Poche non ha ancora alzato una coppa nella sua carriera da tecnico. I due precedenti tra Tottenham e Liverpool di quest'anno seguono lo stesso lietmotiv, scopriamo come è andata.

Nel secondo round delle semifinali Jurgen e Mauricio si sono resi protagonisti di due folli rimonte che hanno fatto brillare gli occhi anche a chi di calcio ne capisce poco: martedì nella cornice da favola di Anfield i Reds hanno divorato il Barcellona di Messi, cancellando il 3-0 bugiardo dell'andata, mercoledì gli Spurs hanno espugnato la Johan Cruijff Arena di Amsterdam, rovinando i sogni dei ragazzi terribili dell'Ajax. Non è un caso che i fautori dei ribaltoni siano stati Origi, Winaldum e Lucas Moura, autori di due doppiette e una tripletta. Il calcio dei due allenatori è il trionfo del gioco di squadra sull'individualismo e grazie a questo approccio si sono guadagnati il pass per la finale del primo giugno, nonostante le assenze di Salah e Kane.

A Madrid sarà Tottenham contro Liverpool . Una finale inedita nella Champions League più pazza degli ultimi anni. Sarà anche Pochettino contro Klopp : Argentina contro Germania, il remake del Mondiale del 2014. Due filosofie di calcio differenti, un unico obiettivo: vincere la Coppa dalle grandi orecchie per la prima volta in carriera, arricchendo il palmares con un successo internazionale, il più prestigioso.

