Fu la sfida delle sfide ad Imola SBK 2002, con il duello tra la Honda di Colin e la Ducati di Troy. La folla oceanica festeggiò il trionfo di Edwards, che riuscì a battere Bayliss in casa della Rossa.

09/05/2019

I presenti in circuito ricorderanno sempre il weekend più famoso di tutta la SBK. Quel fine settembre del 2002 è una pietra miliare del motociclismo e dello sport in generale. Il duello tra l'australiano Troy Bayliss e l'americano Colin Edwards era iniziato mesi prima, e doveva risolversi. Un vero e proprio spareggio per Ducati ufficiale e Honda HRC. Una manciata di punti divideva i due, che erano pronti a tutto pur di vincere il titolo finale. Prima di passare, entrambi, in MotoGP.

Bayliss era un pilota istintivo e sprezzante del rischio. Per nulla calcolatore, Troy guidava con uno stile tutto suo, avvitato e coi piedi a papera, trattando la sua 998 F02 come un attrezzo ginnico. Fortissime frenate e manate di gas, ecco come correva il canguro, che faceva scintillare stivali e pedane in sfiaccolate degne di un bravo saldatore. Texas Tornado era l'esatto opposto. Colin stava in sella più composto, si spostava con movimenti e manovre dolci e misurate. Le sue linee erano tonde e precise. Provate ad immaginare che show quando i due incrociavano le traiettorie, ritrovandosi in duello.

All'Enzo e Dino Ferrari il carrozziere volante ed il cowboy di Houston si sono incrociati, sfiorati, toccati. Più volte. Senza cadere o lamentarsi. Il sottilissimo limite è stato superato da entrambi, in un tracciato che non perdona errori. Gli avversari ed i rispettivi compagni di squadra sembravano semplici comparse, non tanto per timori reverenziali, quanto per velocità e determinazione non all'altezza. Ventinove settembre 2002, Imola. Edwards batte Bayliss e vince il campionato mondiale SBK di fronte ad una folla impressionante, in una domenica che tutti avrebbero voluto vivere.

SBK, Imola 2002: i presentimenti ed i tempi sul giro

Il venerdì delle prove libere era filato via liscio, giusto qualche spettacolare volo di Hodgson ed i sorpassi azzardati di Nori Haga avevano lasciato il pubblico senza fiato. Pubblico non numeroso, a dire il vero. Le colline del Santerno erano sguarnite, come mai? Affollato, tuttavia, il paddock: era bello incontrare i vari Ben Bostrom, Gregorio Lavilla, Frankie Chili e James Toseland, così come era fantastico poter ammirare (e toccare con mano, anche se non si potrebbe scrivere di averlo fatto) le Aprilia. Suzuki e Honda. Box HRC che, peraltro, era tranquillo a lavoro sulla VTR SP2, l'arma di Edwards, ben gommata da da Michelin prototipo dedicate.

Sempre primo in tutte le sessioni cronometrate, Colin guidava meglio di Troy. C'è una salita molto ripida che porta dalla curva Tosa alla sinistrorsa Piratella in discesa. Un sentiero tra alberi e guard rail consente al più incallito degli appassionati di raggiungere la cima, dove i piloti giungono in pieno, staccano in un punto cieco, affrontando il cambio di piega e pendenza quasi "in apnea". Proprio lassù, Troy arrivava forte, forse troppo. La violenta frenata scomponeva la Ducati dell'australiano, poi costretto a rimediare buttandola nel vuoto con entrambe le ruote intraversate.

Edwards, invece, scorreva liscio e su un binario, apparentemente lontano dai guai. Al di la dei tempi sul giro - a lui favorevoli - un particolare fu notato dalle orecchie più attente: il lungo fischio delle pastiglie freno che agivano sui dischi Nissin suggerivano qualcosa di importante. La Honda di Texas Tornado sibilava sino a centro curva, con il suo conduttore ormai a ginocchio in terra e spalla non distante dal cordolo. Che significava questo? Semplice: il limite di Colin era più alto ma, nello stesso momento, meglio gestibile dall'americano. Ed il cronometro lo confermava.

La notte prima degli esami, con sottofondo musicale e cielo stellato

Le zone riservate ai campeggiatori andavano riempiendosi. Era sabato pomeriggio e, finalmente, il pubblico previsto iniziava ad arrivare. Non fu semplice muoversi per Imola, le strade erano invase da motociclisti, giunti da ogni dove, a bordo di qualsiasi due ruote possibile ed immaginabile. Tantissimi striscioni, tanto calore, nei confronti di ogni pilota SBK. In pista si ripeteva il discorso del giorno prima, Edwards domina, Bayliss insegue.

"Tanto Troy tirerà fuori l'asso della manica nelle due gare" questi i commenti dei tifosi Ducati, che ad Imola giocavano in casa. Le colline, da verdi, diventano multicolor. Bandiere di ogni nazione al Santerno, con fans australiani, americani, giapponesi e... italiani! Il popolo della Rossa faceva tuonare le grosse bicilindriche desmodromiche, in una musica propiziatoria ed incessabile.

Cala il sole, giunge la sera. Dopo scambi culturali e pronostici da bar sport, tutti in tenda, domani è il grande giorno ed è meglio essere in forma e riposati. Dormire, contrariamente a quanto accade al Mugello, è possibile: nessun motore in fuorigiri o esploso, fanatici assenti, pirati rimasti altrove. Fortunatamente, tra l'altro, dal campeggio viene diffusa buona e sana musica rock, ideale per situazioni speciali come quella. La notte di Imola porta via scommesse e proseliti, lasciandoci stelle e silenzio.

La sfida delle sfide e la festa finale

Aperti gli occhi, diamo uno sguardo allo scenario. Impressionante. In una moltiplicazione rapidissima, il numero di tifosi tocca quote da Formula 1, anche oltre, secondo le stime degli organizzatori. Infatti, molti biglietti erano diversi dai primi staccati il venerdì. Non avendo più ticket disponibili, perché non utilizzare quelli del cinema lì di fianco, stampandoci sopra il nome dell'evento? Pensato, detto e fatto.

Più di 100000 presenze effettive nella sola domenica, con qualche "infiltrato" a completare il tutto. Imola era pronta per la battaglia finale, lo speaker preparato e puntiglioso presentava ogni pilota e motocicletta. Bello lo schieramento dell'epoca, con file composte da quattro caselle. Attenzione ai cognomi dei primi quattro: Haga, Bayliss, Xaus, Edwards. C'è di tutto lì in mezzo, con Aprilia, Ducati e Honda. Suzuki e Kawasaki eano più arretrate, di contorno le presenze di Yamaha e Benelli.

Pronti, partenza, via! Il boato del pubblico sovrasta il rombo dei motori che in accelerazione urlano sino alla staccata del Tamburello. Bayliss prova subito ad attaccare, lui e Colin se le danno di santa ragione. La scivolata di Hodgson interrompe le ostilità per qualche minuto. Dopo il secondo start, non c'è niente da fare per la Ducati numero 1, il texano è spietato e vince, precedendo l'australiano.

I ducatisti sperano di rifarsi nella seconda manche, magari potendo contare sull'aiuto delle altre 998 in pista. Altro scatto, altro boato, ma stavolta la folla urla dal primo all'ultimo giro. Si sprecano i sorpassi tra Troy e Colin, con il pilota in rosso che rischia l'osso del collo per stare davanti. L'ultimo giro è da infarto per loro, e pure per noi che li guardiamo guidare. Nella velocissima discesa a destra che porta alla Rivazza, Edwards supera Bayliss all'esterno, vincendo nuovamente. Il titolo è suo. L'invasione sotto al podio ricordava la Monza a quattro ruote, i tifosi Ducati - spinti dal proprio idolo - festeggiano il successo del pilota Honda, che riceve i complimenti dal rivale appena sconfitto. In quel settembre del 2002 di Imola a trionfare fu la SBK.