I padroni di casa passano in vantaggio dopo pochi minuti ma poi si scatenano Aubameyang (tripletta) e Lacazette.

di Redazione Fox Sports - 09/05/2019 23:00 | aggiornato 09/05/2019 23:47

Valencia-Arsenal è la semifinale di ritorno di Europa League che si è giocata al Mestalla e che ha visto gli spagnoli in cerca della rimonta sui Gunners. L'andata di giovedì scorso, infatti, ha visto la squadra di Emery vincere a Londra per 3-1 grazie alla doppietta di Lacazette e al gol di Aubameyang. Per gli spagnoli in gol Diakhaby, che aveva portato in vantaggio il Valencia dopo undici minuti. L'Arsenal è sceso in campo al Mestalla cercando di approdare in finale, una finale che, come quella di Champions League, potrebbe essere un derby tutto inglese.

Aubameyang ha segnato una tripletta al Valencia

Gameiro segna dopo pochissimi minuti ma Aubameyang pareggia. Lacazette fa 2-1 ma ancora Gameiro tiene vive le speranze dei suoi, prima della tripletta di Aubameyang che manda i Gunners alla finale di Baku.

La finale di Europa League si giocherà il 29 maggio alle 13 allo Stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Valencia-Arsenal: