Reds favoriti per la vittoria finale, quote in aumento se si calcola l'esito sui 90 minuti. Over 2,5 ben pagato, occhi sui risultati esatti.

di Antonio Gargano - 09/05/2019 16:11 | aggiornato 09/05/2019 17:14

L'eliminazione di Barcellona e Ajax scombina i piani dei bookmakers, che avevano indicato in Messi e negli olandesi terribili le principali pretendenti alla vittoria della Champions League. A Madrid, invece, si presenteranno Liverpool e Tottenham: il derby inglese, già di per sé ricco di variabili che vanno oltre la semplice partita secca, è diventato subito l'argomento principale del betting.

Sulla quotazione delle due squadre incidono non solo le rimonte nelle semifinali, entrambe entusiasmanti, ma anche il tasso tecnico e il cammino in Premier League. Reds e Spurs se la giocheranno pressoché alla pari, ma il percorso fatto sulla lunga distanza del campionato sta facendo la differenza nei pronostici immediatamente successivi alla qualificazione per la finale.

La squadra di Klopp parte favorita rispetto a quella di Pochettino, ma la quota cresce se si pronostica una vittoria nei tempi regolamentari. Due squadre in grado di segnare tanto stuzzicano anche una scommessa sull'Under/Over, ma anche quella sul Goal/No Goal. Per i più audaci, invece, c'è sempre l'opzione del risultato esatto, che si riferisce ai soli 90 minuti.

I bookmakers in vista della finale di Champions League: Liverpool favorito sul Tottenham, tutte le quote

Finale di Champions League, bookmakers: Liverpool favorito sul Tottenham

Le agenzie di scommesse hanno aggiornato le quote sulla squadra che si aggiudicherà la Champions League, inserendo anche quelle per la partita specifica. Liverpool-Tottenham, dunque, si gioca anche sulle tipologie di pronostico a disposizione degli scommettitori.

Vittoria Champions League

I bookmakers indicano uno scarto di circa un punto tra Liverpool e Tottenham. I Reds sono in vantaggio per la vittoria della Champions League: Sisal parte da 1,52 per Klopp campione d'Europa, da 2,50 per gli Spurs che sollevano il trofeo. Questa tipologia di scommessa non tiene conto della modalità della vittoria: la quota include tempi regolamentari, tempi supplementari e rigori.

1X2 nei tempi regolamentari

Variazioni non indifferenti se si fa riferimento all'esito dei tempi regolamentari. Il Liverpool rimane in vantaggio, ma la quota per la vittoria nei 90 minuti cresce: si va da 1,95 di William Hill a 2,00 di Bet365, mentre il Tottenham passa dal 3,60 di Bet365 al 4,00 di William Hill. Il segno X è dato in maniera quasi unanime a 3,50. Fa eccezione SportPesa, che arriva fino a 3,55.

Seconda finale consecutiva per il Liverpool: riuscirà a battere il Tottenham e conquistare la Champions League?

Under/Over

Dopo i 7 gol nelle semifinali di ritorno e il cammino visto fino ai quarti, la quota dell'Over 2,5 è nella media. Il rischio di una partita bloccata è concreto e le agenzie non hanno ancora trovato un range particolarmente ristretto: Bet365 paga 1,90, Bwin scende a 1,87, mentre Unibet arriva addirittura a 1,79. L'Under, invece, tocca anche i 2 punti: Bwin e Bet365 aprono alla stessa quota dei rispettivi Over, Unibet è la più vantaggiosa a 2,02.

Goal/No Goal

Un gol a testa per Liverpool e Tottenham è un'idea piuttosto comune tra i bookmakers che hanno già pubblicato le proprie quotazioni. Anche in questo caso, c'è una linea che separa Unibet da Bet365 e Bwin: la prima apre ad un prudente 1,63, le altre due rispondono rispettivamente con 1,70 e 1,75. Il No Goal, invece, si gioca su Unibet: 2,23 come quota d'apertura, contro il 2,05 di Bet365 e l'1,95 di Bwin. Quest'ultimo pronostico, però, non si verifica dalla finale del 2010.

Finale Champions League: sempre Goal dal 2011 in poi, 5 volte Over 2,5 nelle ultime 9 edizioni

Risultato esatto

Chi vorrà sbilanciarsi con le quotazioni più alte, dovrà ricorrere ai risultati esatti. Le più alte sono per una vittoria del Tottenham o per le goleade, ma rimane complicato azzeccare anche uno score favorevole al Liverpool. Sisal mette a disposizione i classici 26 esiti, compreso "Altro" se una delle due squadre segna 5 o più gol:

Liverpool-Tottenham 1-0: 7,80

Liverpool-Tottenham 2-0: 9,60

Liverpool-Tottenham 2-1: 8,00

Liverpool-Tottenham 3-0: 16,75

Liverpool-Tottenham 3-1: 14,50

Liverpool-Tottenham 3-2: 24,50

Liverpool-Tottenham 4-0: 40,00

Liverpool-Tottenham 4-1: 34,00

Liverpool-Tottenham 4-2: 57,00

Liverpool-Tottenham 4-3: 130,00

Liverpool-Tottenham 0-1: 12,00

Liverpool-Tottenham 0-2: 20,50

Liverpool-Tottenham 1-2: 12,25

Liverpool-Tottenham 0-3: 49,00

Liverpool-Tottenham 1-3: 31,00

Liverpool-Tottenham 2-3: 37,00

Liverpool-Tottenham 0-4: 140,00

Liverpool-Tottenham 1-4: 95,00

Liverpool-Tottenham 2-4: 110,00

Liverpool-Tottenham 3-4: 180,00

Liverpool-Tottenham 0-0: 12,00

Liverpool-Tottenham 1-1: 6,10

Liverpool-Tottenham 2-2: 12,25

Liverpool-Tottenham 3-3: 54,00

Liverpool-Tottenham 4-4: 270,00

Liverpool-Tottenham Altro: 23,50