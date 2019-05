L'ex presidente della FIFA custodiva la sua collezione privata nella sede di Zurigo e non avrebbe avuto modo di recuperarla dopo la squalifica.

09/05/2019

Quando nel 2015 Joseph Blatter perse la presidenza della FIFA, non ebbe modo di recuperare dalla sede di Zurigo tutti i suoi effetti personali. Negli scatoloni - insieme al portapenne, alla spillatrice e alle foto della famiglia - non c'era posto per gli orologi di lusso che aveva deciso di conservare nelle casseforti del quartier generale della federazione. Ma ora, a quattro anni dalla sua sospensione, Blatter rivuole indietro la preziosa collezione privata. Anche per questo motivo - come riporta Il Post - ha in mente di intentare una causa contro la FIFA.

Quella degli orologi è solo una delle tre pretese che Blatter ha intenzione di avanzare davanti alla federazione calcistica internazionale. L'ex presidente della FIFA, infatti, vuole anche che gli vengano riconosciuti diversi pagamenti pensionistici e che il suo nome sia riabilitato all'interno dell'istituzione. Per risolvere tutte le questioni in sospeso ha quindi chiesto ai suoi avvocati di aggiungere alla lista delle rivendicazioni i vari Longines, Omega e IWC che, a detta sua, sarebbero ancora custoditi nella sede dell'organizzazione.

La FIFA, tramite il vicesegratario Alasdair Bell, ha fatto sapere che gli orologi - circa centoventi in tutto - sarebbero stati riconsegnati all'ex presidente una anno fa. Ci sarebbe persino una ricevuta a testimoniarlo. Blatter, però, continua a chiederne indietro un'ottantina. E lo fa per i ricordi legati a quegli oggetti di lusso. Non gli interessa il loro valore economico - di quasi 400mila dollari -, ma quello affettivo. Il primo pezzo di quella collezione, infatti, risalirebbe agli anni '70, quando il dirigente svizzero era ai vertici dell'azienda di orologeria Longines.

Blatter, la vita dopo la condanna della FIFA

Per ragioni di sicurezza, Blatter avrebbe scelto di portare la sua collezione privata nella sede della FIFA nell'arco dei diciassette anni trascorsi a capo della federazione. Gli orologi sono rimasti lì anche dopo il 2015, quando venne sospeso dal suo incarico per corruzione. Vale la pena ricordare che le inchieste condotte nel corso degli anni hanno rivelato come fra i metodi di pagamento più usati per corrompere i dirigenti della FIFA ci fossero gli scambi di oggetti di lusso. Gli orologi, in particolare, erano molto apprezzati.



Dopo la sospensione, il Comitato Etico della FIFA ha condannato Blatter a una squalifica di otto anni, poi ridotta a sei. L'ex presidente al momento trascorre le sue giornate in una villa di Zurigo di proprietà della federazione. Le causa contro la FIFA gli tornerà utile anche per tentare di ingannare il tempo. E forse per lo stesso motivo ha tanto bisogno dei suoi preziosi orologi.