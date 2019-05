Ora è difficile pensare già alla finale, siamo felici e stanchi. Ci sarà tempo per preparare quella partita, ora godiamocela. Abbiamo raggiunto un gran traguardo, adesso è il tempo della gioia e della festa. Mi hanno colpito tante cose questa sera, il fatto di non mollare mai quando avremmo potuto mollare, abbiamo avuto una grande mentalità giocando con freschezza e forzandoli all'errore. Grazie ai miei giocatori, sono loro che giocano e non io. Lucas Moura stasera è stato il nostro supereroe, mentre Llorente dentro ha cambiato la partita.

Il tecnico del Tottenham in estasi dopo il 3-2 all'Ajax: "Il primo tempo è stato deludente ma poi ci siamo sbloccati. La finale? Per ora festeggiamo".

