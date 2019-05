E dopo la gioia e l'incredulità per il clamoroso risultato, sia Rio Ferdinand che Lineker si sono sincerati delle condizioni di Hoddle, dicendogli sorridendo "Come ti senti? Forse è il caso che tu ti metta seduto".

Come meravigliosa è stata la reazione al terzo gol del giocatore verdeoro di Rio Ferdinand, Gary Lineker e Glenn Hoddle dallo studio di BT Sports: i tre ex calciatori inglesi (l'ultimo dei quali leggenda degli Spurs e reduce da un intervento al cuore) sono impazziti vedendo entrare il tiro di Lucas.

Per me vincere la Champions League è sempre stato un sogno e ora ho l'opportunità di giocare la finale. Abbiamo sempre creduto di potercela fare, anche dopo il primo tempo. È meraviglioso.

La rete dell'ex giocatore del Paris Saint-Germain ha permesso agli Spurs di guadagnarsi il pass per il Wanda Metropolitano all'ultimo secondo, mettendo il punto esclamativo su una partita pazzesca andata in scena all'Amsterdam Arena.

