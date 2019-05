Info e dettagli sui biglietti della finale di Champions League

Il Wanda Metropolitano che ospiterà la finale di Champions League 2019 è stato inaugurato nel 2017 e si trova appena fuori città, a est del centro di Madrid. Ha sostituito il Vicente Calderon, stadio dell'Atléti per 51 anni, ed è raggiungibile comodamente in metropolitana con una fermata dedicata.

È importante ricordare che la UEFA sconsiglia vivamente di affidarsi ai canali non ufficiali e ai famigerati "bagarini". Nonostante la vendita tramite terze parti sia un metodo molto diffuso per chi cerca un biglietto all'ultimo minuto, il massimo organismo del calcio europeo anche quest'anno ha ribadito che i biglietti comprati in questo modo non saranno considerati validi.

Si tratterà della seconda finale tutta inglese nella storia della competizione, e lo scenario sarà il nuovo stadio dell'Atlético Madrid con i suoi 63.500 posti. I biglietti per il pubblico neutrale sono stati messi in vendita dal sito web ufficiale UEFA con una procedura di sorteggio fra chi si era iscritto tra il 14 e il 21 marzo scorso. I prezzi dei biglietti si dividono su 4 categorie, e vanno da un costo di 70 euro alla cifra più alta di 600 euro.

