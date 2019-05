José Mourinho è sempre stato un personaggio che ha fatto discutere. Nonostante da qualche mese sia lontano dal calcio giocato dopo la separazione dal Manchester United spesso lo si ritrova ospite in qualche TV e i suoi giudizi taglianti come sempre creano grande discussione.

Nella rete del tecnico portoghese questa volta sono finiti i giocatori dell'Ajax. L'ex allenatore dell'Inter, infatti, ospite a beIN SPORTS si è lasciato andare ad alcune valutazioni personali sulla semifinale di Champions League.

La cenerentola Ajax, infatti, passata ad un certo punto del match addirittura a 2 reti di vantaggio sul Tottenham si è fatta incredibilmente rimontare venendo fatta fuori infine dalla squadra londinese. Mourinho in particolare ha imputato al collega Erik ten Hag mancanza di strategia.

Per me la filosofia è ciò che fa crescere una squadra in una direzione. Ogni squadra ha bisogno di uno stile di gioco adeguato alle qualità dei giocatori. L'Ajax merita tutto il mio rispetto e tutta l'ammirazione delle persone che amano il calcio e diamo a loro i giusti meriti. Il calcio però è una battaglia sportiva e in battaglia hai bisogno di una strategia. Per vincere queste partite speciali, certe volte, devi saper abbandonare la tua filosofia.