L'agente, insieme a suo cugino e socio Vincenzo, è stato fermato dalla Federazione per il caso Scamacca. Ora la sessione estiva del mercato è a rischio: pronto il ricorso.

di Francesco Maria Bizzarri - 09/05/2019 08:48 | aggiornato 09/05/2019 10:53

Squalifica di tre mesi per Mino Raiola. Il guru dei procuratori, che nella sua scuderia può vantare nomi del calibro di Pogba, Insigne e Balotelli, è stato fermato dalla FIGC per la vicenda relativa ad un vecchio trasferimento di calciomercato, quello che ha portato il giovane Gianluca Scamacca dal Sassuolo allo Zwolle, in Olanda.

La sospensione riguarda anche il cugino Vincenzo, fermato per 2 mesi. Si attende sicuramente il ricorso del legale dei due procuratori, Massimo Diana.

Un brutto colpo. Raiola, se confermata la pena, non potrà operare a pieno nella prossima sessione di calciomercato. Ecco perché l’avvocato spingerà per il rito abbreviato, in modo tale da conoscere in tempi stretti le motivazioni che hanno portato alla sospensione dall’attività.

Pogba al Real Madrid? Chissà. Oltre alle volontà di Manchester United, blancos e giocatore, ora di mezzo c'è anche la squalifica di Mino Raiola, procuratore del francese. L'agente è stato sospeso dalla FIGC, insieme al cugino Vincenzo, dal 9 maggio al 9 agosto per il cosiddetto caso Scamacca. Il giovane bomber romano, nella passata stagione, era passato dal Sassuolo allo Zwolle. Operazione in prestito e qualcosa che, ad oggi, non torna. Il dispositivo recita:

La Commissione Procuratori Sportivi, ogni altra eccezione, deduzione e difesa rigettata, condanna i Sig.ri Carmine Raiola e Sig. Vincenzo Raiola, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti delle società da essi rappresentate (e nello specifico, quanto al Sig. Carmine Raiola, della società Three Sports Business Ltd., 40 Villa Fairhomme, Sir. Augustus Bartolo Street, Tà Xbiex Malta; quanto al Sig. Vincenzo Raiola, della società Viesse Sport Limited, 10 Maccurtain Hill, Clonakilty, Cork, Ireland), alla sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di procuratore sportivo nella misura, rispettivamente: - quanto al Sig. Carmine Raiola, di mesi 3; - quanto al Sig. Vincenzo Raiola, di mesi 2

L’avvocato ora lavora per il rito accelerato e per mettere in piedi una difesa, chiedendo la sospensione della pena. Ad oggi Raiola non potrà operare nella prossima sessione di calciomercato, se non nelle ultime settimane.