La posizione ufficiale del club sul presunto interessamento per l'ex tecnico della Roma.

09/05/2019 16:29 | aggiornato 09/05/2019 16:34

Tre giornate ancora per inseguire la qualificazione in Champions League. Dopo il successo per 2-1 contro il Bologna, il Milan occupa la quinta posizione in classifica in Serie A a quota 59 punti, gli stessi della Roma (i rossoneri sono però in vantaggio negli scontri diretti) e tre in meno dell'Atalanta quarta. Fiorentina, Frosinone e SPAL sono le prossime tre avversarie della formazione di Gattuso, che con ogni probabilità a fine stagione verrà sostituito.

Negli ultimi giorni sui quotidiani si è parlato insistentemente di Eusebio Di Francesco come principale candidato alla panchina milanista. L'ex tecnico della Roma gode della stima di Leonardo e Maldini, che avrebbero deciso di puntare su di lui per il futuro.

Ma come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan ha deciso di manifestare una posizione ufficiale in merito a queste voci. In particolar modo il direttore generale dell’area tecnico-sportiva Leonardo ha fatto sapere di non aver avuto nessun incontro né contatto con l'allenatore di Pescara. La dirigenza vuole che la squadra e lo staff tecnico non vengano influenzati da voci esterne ma si concentrino esclusivamente sul campo. A fine stagione, poi, si farà un bilancio e si deciderà cosa fare.