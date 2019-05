Van der Sar allontana il centrale olandese dai bianconeri, che in Argentina monitorano la situazione legata al nuovo talento di casa Newell's.

di Andrea Bracco - 09/05/2019 12:15 | aggiornato 09/05/2019 12:18

Matthijs de Ligt non giocherà nella Juventus la prossima stagione. A confermarlo è Edwin van der Sar, uno dei dirigenti più importanti dell'Ajax che, al termine della brutta sconfitta interna in Champions League contro il Tottenham, ha dichiarato che il futuro del talento olandese si svilupperà in Spagna o in Inghilterra. La delusione sul volto dell'ex portiere della Juventus, visibilmente provato dall'eliminazione europea quando i suoi ragazzi erano a un passo dalla finale, non mina però la lucidità di analisi sulle questioni di mercato:

Queste saranno le ultime partite di de Ligt con l'Ajax: è qui da quando era bambino, spero possa trovare un club dalle massime ambizioni perché lo merita. Andrà in Spagna o in Inghilterra.

Un messaggio chiaro, utile a spiazzare un po' tutte le certezze che in questi mesi si era costruita la Juventus. La società bianconera aveva lavorato ai fianchi per diverso tempo Mino Raiola, cercando di convincerlo a mediare con i Lancieri per permettere l'affondo su quello che viene considerato il miglior difensore in centrale under 20 del mondo. E questo non a torto, viste le prestazioni del ragazzo in Champions League, dove ha segnato due gol molto importanti nella fase a eliminazione diretta, punendo - tra l'altro - anche Cristiano Ronaldo e compagni.

La destinazione più probabile a questo punto sembrerebbe proprio il Barcellona, che a gennaio aveva già perfezionato dall'Ajax l'acquisto di Frenkie de Jong e, adesso, al grande colpo di mercato per il centrocampo vorrebbe unirne uno anche in difesa. I due sono molto amici anche fuori dal campo, un fattore che spingerebbe sempre di più de Ligt verso la Catalogna. Ma occhio alle big inglesi, come confermato da van der Sar: qualora da oltremanica si presentassero con un'offerta convincente, l'Ajax sarebbe disposta a parlarne.

Potrebbe arrivare dal Newell's uno dei primi rinforzi della Juventus: bianconeri su Enzo Barrenechea, mediano classe 2001 della Lepra

Juventus, nome nuovo per la mediana: si tratta Barrenechea

In attesa di capire chi sarà quindi il prescelto per il ruolo di difensore centrale, la Juventus studia anche un colpo di calciomercato in prospettiva. Nelle ultime ore è uscita una voce che vedrebbe i bianconeri interessati a Enzo Barrenechea, centrocampista argentino classe 2001 che milita nel Newell's Old Boys, in uno dei migliori settori giovanili dell'intero subcontinente. Fabio Paratici si sarebbe già mosso in prima persona per assicurarsi l'ennesimo progetto di talento sudamericano, sulla falsariga dell'operazione che un paio di anni fa portò a Torino Bentancur.

#Juventus are seriously interested in signing Enzo #Barrenechea from Newell’s Old Boys but he doesn't have an EU passport. New contacts are expected for next week 🇦🇷💎 — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 9, 2019

Riguardo alle eventuali cifre di tale operazione si parla di circa 1 milione di euro, ma l'arrivo di Barrenechea in Italia potrebbe essere frenato da un problema legato al suo status di extracomunitario. Le norme in tal senso sono chiare e il ragazzo non possiede il passaporto europeo, quindi prima di definirne l'ingaggio bisognerà studiare alcune mosse in uscita. I dirigenti bianconeri prendono tempo, perché il profilo piace molto e in maniera totalmente trasversale. Barrenechea è stato segnalato alla Juventus da alcuni scout che lavorano in Sudamerica per la società piemontese, che ha ricevuto diversi report con commenti e annotazioni decisamente positive su questo ragazzo.

In questa stagione ha militato principalmente nella squadra riserve della Lepra, con la quale ha messo insieme 27 presenze condite da 4 gol. Mediano che agisce principalmente davanti alla difesa, il biondissimo talento argentino è un giocatore molto abile in entrambe le fasi di gioco, dinamico e duttile, visto che può disimpegnarsi in situazioni tattiche differenti. Il Newell's lo aveva blindato con un contratto fino al 2021, ma se dovesse arrivare una chiamata dall'Europa difficilmente il club opporrà troppe resistenze.