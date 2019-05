Il tecnico bianconero incontrerà a breve la dirigenza per decidere il proprio futuro, ma a Torino pensano alle alternative. Conte piano B, poi Sarri e il sogno Guardiola.

di Andrea Bracco - 09/05/2019 13:13 | aggiornato 09/05/2019 13:18

Massimiliano Allegri lascia la Juventus? È ancora presto per dirlo con certezza. Certo è che i segnali che arrivano da Torino sono discordanti, perché se è vero che il tecnico bianconero ha sempre detto di voler rispettare il suo vincolo con la società che scade nel 2020, è altrettanto giusto rimarcare come per riuscire bene i matrimoni devono essere fatti in due. La sensazione è che Allegri non sia smanioso di rimanere, ma che comunque accetterebbe di buon grado quella che sarebbe la sesta stagione sulla panchina di bianconera.

Un'esperienza senza dubbio positiva, costellata da tantissime vittorie come i cinque Scudetti consecutivi, ma anche di soddisfazioni solamente accarezzate in campo internazionale. Le due finali di Champions League rappresentano il punto più alto toccato dalla gestione bianconera del livornese, che proprio a causa di quella coppa "maledetta" potrebbe paradossalmente decidere di lasciare la Juventus. Andrea Agnelli considera il trofeo dalle grandi orecchie come un obiettivo primario per il club, Allegri - come più volte ci ha tenuto a ribadire - è convinto che per vincere in Europa non bastino solo le qualità, ma servano un mix di fattori che la realtà juventina non avrebbe nel proprio dna.

Quest'ultima uscita non è particolarmente piaciuta ai vertici societari, che in questi giorni si sono incontrati col tecnico per sedersi a un tavolo e parlare delle prospettive future di entrambi. La questione è molto semplice: da entrambe le parti potrebbero esserci i presupposti per continuare a lavorare fianco a fianco, ma l'impressione è che - se divorzio dovrà essere - non ci si straccerà per forza le vesti. Allegri è molto stimato da Agnelli ma il presidente sa che tutte le storie d'amore, nel calcio, sono destinate a terminare. Quindi resta quest'aura di mistero, in mezzo alla quale si inseriscono a perfezioni varie voci che, a livello di allenatori, vedrebbero mezza Serie A che conta rivoluzionata in vista della prossima stagione.

Juventus, i piani di Allegri: PSG o Inter alternative ai bianconeri

Partiamo proprio dalla situazione legata al mister, che a breve - probabilmente dopo la festa Scudetto ufficiale - chiederà un nuovo incontro alla dirigenza. Le intenzioni di Allegri sarebbero quelle di proporre alcuni paletti per un'eventuale permanenza sulla panchina bianconera: innanzitutto verrà chiesto un allungamento di contratto di almeno un anno (oggi scade nel 2020) con relativo ritocco al rialzo a livello di ingaggio, una condizione non trattabile se si vuole proseguire il discorso. In secondo luogo ci sarebbe un discorso relativo alle scelte tecniche: il toscano vorrebbe cambiare 7 o 8 effettivi, monetizzando al massimo le cessioni di esuberi di lusso come Dybala, Douglas Costa, forse Pjanic e perché no Cancelo.

Il tutto andrebbe fatto seguendo anche le sue indicazioni per quanto riguarda il mercato in entrata, con Allegri che andrebbe di fatto a "suggerire" le mosse a Fabio Paratici. La Juventus valuterà con attenzione il da farsi, consapevole che - nel momento del summit - verrà messa davanti a un paio di proposte molto concrete pervenute nelle mani del tecnico nelle ultime settimane. La prima è del PSG, che avrebbe messo sul piatto un ingaggio di 20 milioni di euro per convincerlo a volare in Francia, una realtà molto simile a quella bianconera con un campionato senza storia e la voglia di emergere in Europa che si rinfocola anno dopo anno.

La seconda è dell'Inter. Non è un mistero che Beppe Marotta stimi in maniera sensibile Allegri, a tal punto da avergli fatto presente che, qualora la storia con la Juve finisse a breve, le porte nerazzurre per lui sarebbero aperte. Ovviamente a livello di stipendio non siamo ai livelli del PSG, ma a Milano il livornese farebbe parte di un progetto molto ambizioso che, in prospettiva, dovrebbe portare la squadra a competere per lo Scudetto. In tutto ciò però si fa largo la figura di Antonio Conte, che un paio di giorni fa ha sparato alcune bordate indirette al collega dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Conte aspetta i bianconeri, ma Agnelli nicchia

Già, perché la sensazione è che Conte voglia la Juventus più che mai. Non è un mistero l'amore nutrito dal tecnico leccese per la Vecchia Signora, che di fatto lo ha tenuto a battesimo nel grande calcio sia da giocatore che da allenatore. Su di lui, dando fuori dai giochi la Roma esclusa dallo stesso mister, c'è anche l'Inter, e l'impressione è quella che l'ex manager del Chelsea non solo tornerà in Italia, ma lo farà o a Milano o a Torino.

I contatti ci sono stati con entrambe le parti, perché in questi mesi ha voluto sondare la disponibilità di queste società a seguire i suoi dettami una volta firmato il contratto. La sfida alla Juventus sarebbe quella di provare a vincere finalmente la Champions League, ossessione in primis della società, anche se dopo il burrascoso divorzio del 2014 non è detto che i rapporti siano ancora solidi. Andrea Agnelli non prese bene la decisione di mollare la squadra alla vigilia del ritiro, infatti a spingere per la soluzione Conte pare siano Paratici e Nedved.

Contatti con Guardiola, Sarri è il nome nuovo

In tutto ciò si è fatta largo l'ipotesi Pep Guardiola. Sì, avete capito bene: il tecnico catalano avrebbe parlato con la Juventus. Non si sa bene quando né in che modalità, ma voci beninformate raccontano di un incontro esplorativo tra le parti, nel quale i bianconeri avrebbero proposto un sontuoso accordo all'attuale manager del Manchester City. Vederlo in Italia al posto di Allegri significherebbe lanciare un grosso messaggio in primis alla squadra, che passerebbe sotto la gestione di un allenatore filosoficamente agli antipodi rispetto al toscano. Per ora sono solo bisbigli, anche perché adesso Pep ha cose più importanti a cui pensare.

La Premier League non è ancora finita e i Citizens sono a 90 minuti da vincere il titolo, quindi per rispetto di tutti lo spagnolo ha chiuso ogni discorso barricandosi dietro a un misterioso silenzio. Va detto che l'operazione rimane comunque difficile, perché portare Guardiola a Torino significherebbe esporsi in maniera economicamente straordinaria a livello di ingaggio, peraltro a un solo anno dall'arrivo di Ronaldo.

Così Tuttosport lancia la candidatura di Maurizio Sarri. Nonostante abbia più volte ribadito di voler rimanere al Chelsea, il manager dei Blues potrebbe tornare in Italia e, in ogni caso, per capire le sue reali intenzioni bisognerà attendere la fine del campionato. La Juventus però sarebbe già al lavoro per capire se e quanti margini eventuali ci sarebbero per accordarsi. La società negli scorsi giorni ha preso contatti con il suo agente, ma al momento siamo ancora nel campo delle pure idee. Le stesse che, in tempi recenti, hanno portato in auge i nomi di Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic, due underdog che difficilmente stuzzicherebbero la fantasia dei tifosi, nonostante siano entrambi molto apprezzati da Paratici.